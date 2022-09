Bergliebe … wer sie hat, muss immer wieder rauf

Von November bis März: sportliche Trekkings mit Sommer-, Winter- oder Wüstenfeeling

Wer den Berg liebt, will immer wieder rauf. Von November bis März starten weltweit kleine Wikinger-Trekkinggruppen – gemeinsam finden sie das ultimative Gipfelglück. Sportliche Sonnenfans trekken auf einer neuen El-Hierro-Route, auf La Palma und den Kapverden. Aktive Wüstenfreaks entdecken die Bergwelt Jordaniens. Und konditionsstarke Winterliebhaber erobern die schneebedeckten Gebirge Norwegens.



Neu: El Hierro – auf alten Pfaden quer über die Insel

Der Berg ruft … und verspricht Abenteuer, Herausforderung, hautnahen Naturgenuss. Auf der neuen El-Hierro-Tour heißt das konkret: Wild zerklüftete Lavaküsten treffen auf grünes Weideland. Eindrucksvolle Gipfel auf urige Wacholderwälder. Die kleine Wikinger-Gruppe trekkt auf alten Verbindungswegen quer über die Insel.



La Palma: über die Vulkanroute

Eine Insel weiter erobern Gipfelfans gemeinsam La Palma. Highlight ist die berühmte Vulkanroute – eine echte Königstour: Zunächst gehts durch duftende Pinienwälder, dann hinauf zum Vulkan Deseada, später vorbei an über 100 kleineren Kegeln zu tiefschwarzen Stränden. Wow-Momente garantiert.



Kapverdische Inseln: vier Trekkingparadiese

Vielfalt ist auf den Kapverdischen Inseln angesagt. Jede Insel ist anders – Trekkingparadiese sind sie alle. Bergfans erklimmen auf Santiago gemeinsam die steilen Pässe des Serra-Malagueta-Gebirges und den 2.829 Meter hohen Pico Grande. Sie steigen auf Fogo über die Nordseite zur Abbruchkante eines 26 Kilometer langen Kraters auf. Und genießen auf der Isla de Santo Antão von uralten Maultierpfaden aus atemberaubende Ausblicke ins Tal Ribeira das Patas.



Jordanien: Wüste im Trekkingmodus

Tausendundeine Nacht im Trekkingmodus: Wüstenfreaks entdecken in diesem Winter Jordanien. Per pedes geht es zu Wadis und Welterbestätten, zum Roten Meer und rosaroten Bergen, durch goldene Dünen und gelbe Felsenmeere. Die 13-tägige Trekkingtour vor kinoreifen Kulissen startet im Februar, März und April.



Norwegen: Trekking ganz cool

Bergliebe auf die coole Art: In Norwegen trekken Outdoorfans durch die Bergwelt Peer Gynts. Von Hütte zu Hütte und per Schneeschuh – das Rondane-Gebirge ist ein sicheres Flockenparadies mit gepflegten Loipen und Wanderwegen. Schneeschuherfahrung ist gut, aber nicht Voraussetzung: Die Tour spricht auch sportliche und trittsichere Einsteiger an.



More about Trekkings im Wikinger-Style



Alpenüberquerung, Mount Everest oder GR 221 … Trekkings erfüllen Lebensträume auf die komfortable Tour: mit Gepäcktransport. Der Aktivurlauber trägt nur seinen Tagesrucksack. Weniger Gepäck, mehr Genuss.



Die Wikinger-Trekkinggruppe ist klein – in der Regel sind 6 bis maximal 14 Teilnehmer gemeinsam auf Tour.



Lust auf Trekking-Neuland? Für Entdecker bietet Wikinger Reisen unbekannte und ursprüngliche Routen fernab der Klassiker – einer davon ist der Transcaucasian Trail in Georgien.



Reisetermine und -preise 2022/23, z. B.

Trecking und Bergwandern in kleinen Gruppen



6206T - El Hierro: Über die Insel am Ende der Welt: 10 Tage ab 1.958 Euro, Februar bis April und Oktober bis Dezember, min. 6, max. 14 Teilnehmer

6203T - La Palma: Gipfel und Schluchten – die spektakulärsten Routen: 8 Tage ab 1.525 Euro, März bis Juni und September bis November, min. 8, max. 14 Teilnehmer

1213T - Kapverden: Trekking am Kap der grünen Hoffnung: 15 Tage ab 2.948 Euro, Januar bis April und November bis Januar, min. 6, max. 14 Teilnehmer

3121T - Jordanien: Wüsten, Wadis, Rotes Meer: 13 Tage ab 2.098 Euro, Februar bis Mai und September bis November, min. 5, max. 14 Teilnehmer

52924 - Norwegen: Trekking durch Peer Gynts Bergwelt: 8 Tage ab 2.198 Euro, Januar bis März, min. 10, max. 15 Teilnehmer