Aktivurlaub auf Französisch: Savoir-vivre für Outdoorfans

Krimifans kennen Commissaire Georges Dupin aus Concarneau vom Bildschirm – bei Wikinger Reisen gibt es die Schauplätze des Serienhelden live. Auf dem locker-genussvollen Trip „Bretonische Vielfalt – mit Spürsinn genießen“ tauchen Wanderurlauber in die abenteuerlichen Geschichten von Bannalec ein. Ziele sind u. a. die Pointe du Raz am Finistère, die karibisch anmutenden Glénan-Inseln, das Fischerei-Museum in Guilvinec und die Salzsalinen der „Paludiers” im Pays Blanc.Drei- bis fünfstündige Gehzeiten, rund 400 Höhenmeter und jede Menge blühende Macchia. Wer das will, bekommt auf Korsika zwei Aktivprogramme: eine ruhige Wanderwoche zum Kennenlernen der Insel – mit Touren im Hinterland und kleinem Hotel am Strand. Und einen 15-tägigen Natur- und Kulturmix – mit vier Standorten und den Musts in Bonifacio, Aléria, Corte und Calvi.Lust auf pure Natur und noch ein paar Höhenmeter mehr? Beim Wandertrip „Île de Beauté – ein Gebirge im Meer“ erklimmen kleine Wikinger-Gruppen den 1.767 Meter hohen Monte San Pedrone. Sie erkunden die ursprünglichen Dörfer in der fruchtbaren Balagne. Und wandern auf Hirtenpfaden zur wilden Tavignano-Schlucht.Einmal rund um den König der Alpen: Der Mont Blanc gehört zu den Top Acts für Trekker. Acht bis zwölf Gebirgsfreaks erobern in sechs Tagen gemeinsam das legendäre Bergmassiv. Sie erleben atemberaubende Pässe, mächtige Gletscher und den spektakulären Balcon Sud. Gepäcktransport und Hotelübernachtungen machen dieses Abenteuer komfortabel. Wenig Gewicht, viele Eindrücke, noch mehr Genuss – Savoir-vivre eben …Ingrid Preuschoff aus dem Produktmanagement zur aktuellen Buchungslage:„Diean – Auslöser ist wahrscheinlich der Wegfall des PCR-Tests. Korsika ist zudem kein Risikogebiet mehr. Urlauber buchen deshalb vor allem Korsika und die Bretagne.“Wandern macht hungrig. Wer auf Korsika unterwegs ist, sollte unbedingt die korsischeprobieren. Die „Soupe de châtaignes“ mit Zwiebeln, Rosmarin und Rotwein ist köstlich würzig und macht rundum satt. Bretonische Vielfalt – mit Spürsinn genießen! : 10 Tage ab 1.958 Euro, Juli bis September, min. 10, max. 20 Teilnehmer Wanderwoche auf Korsika : 8 Tage ab 1.190 Euro, Augst bis Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer Natur und Kultur auf Korsika : 15 Tage ab 2.478 Euro, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer Île de Beauté – ein Gebirge im Meer : 15 Tage ab 1.845 Euro, August und September, min. 10, max. 20 Teilnehmer Der Mont-Blanc-Rundweg : 8 Tage ab 1.438 Euro, Juli bis September, min. 8, max. 12 Teilnehmer