A wie Aktivurlaub, Abenteuer, Abwechslung, Authentizität … Albanien

Wandern, Radfahren und trekken im unbekannten Outdoorparadies des Balkans

Albanien ist anders. Das Outdoorparadies des Balkans vereinigt Aktivurlaub, Abenteuer, Abwechslung, Authentizität. Nur wenige waren schon da – jede Tour ist eine kleine Zeitreise. Aktiv- und Erlebnisspezialist Wikinger Reisen hat 2024 sieben verschiedene Trips ins wilde, faszinierende, urige Albanien: lockere Wander- und Wanderstudienreisen, Radurlaub – auch per E-Bike – und sportliche Trekkings. Dazu kommt eine neue Abenteuertour der Young Line „Wyldaway“ für Outdoorfans von 25 bis 40.



Young Line Wyldaway: “Adventurous Albania” für die Generation Y

Ein ultimativer Drei-Länder-Peak-Trek, Glamping, Kajaktouren durch die Wildnis zwischen gigantischen Felswänden. Dazu individuelle unterschiedliche Options zur freien Wahl: von der gemütlichen Weinverkostung bis zum Adrenalin-Pusher an der Zip-Line über dem Shala-Canyon. Die neue „Adventurous Albania“ hat alles, was Outdoorfans der Generation Y sich gern mal gönnen.



Trekkings: Ursprünglicher gehts nicht

„Verflucht schön: Peaks of the Balkans“: Der Reisetitel ist Programm. Dahinter verbirgt sich ein ursprüngliches Trekking in einer der wildesten Gebirgsszenerien Europas. Zwischen mächtigen Felszinnen, über unberührten Tälern, auf Hochalmen und Pässen kommen auch Ambitionierte auf ihre Kosten. Mittendrin trifft die kleine Trekkinggruppe auf Schafhirten in einsamen Bergweilern – inklusive uriger Balkanküche. Ein zweites Trekking der 2-3-Stiefelkategorie bringt sportliche Outdoorfans in die urwüchsige Natur des Nordens und ins Valbonatal.



Wanderstudienreise: osmanisch, griechisch, byzantinisch … ein wilder Mix

Albanien passt aber auch zu Normalkonditionierten – neben urgewaltiger Natur hat das Balkanjuwel reichlich Kultur zu bieten. Und auch die ist anders, ungeschminkter, vielfältiger. Osmanische, griechische, byzantinische und europäische Spuren sorgen für einen wilden Mix. Auf der Wanderstudienreise „Im Land der Skipetaren“ taucht der Wikinger-Guide mit seinen Gästen in die unbekannte Balkanwelt ein. Küstenfans bekommen einen Trip entlang der Albanischen Riviera – Karibikfeeling inklusive.



Radurlaub: per E-Bike durch die albanische Gebirgswelt

Albanien geht auch per Rad. E-Bikes machen bergige Strecken zum Kinderspiel. Nur mit Elektrorad gehts durch die bizarre Gebirgswelt zum Ohrid- und Prespasee im Dreiländereck von Nordmazedonien und durch die Alpenwelt Nordalbaniens. Eine zweite Radreise ist mit oder ohne E-Bike buchbar. Ziele sind u. a. die UNESCO-Weltkulturerbestätten Gjirokastër und Butrint, das Gramoz-Bergmassiv im Germenj-Nationalpark und die Hafenstadt Sarandë.



Reisetermine und -preise 2024:



WY

5557WYL - Adventurous Albania: 8 Tage ab 1.045 Euro, Juni bis August, min. 9, max. 14 Teilnehmer



Trekking

5532T - Verflucht schön: Peaks of the Balkans: 10 Tage ab 1.955 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 14 Teilnehmer

5559T - Das verborgene Naturjuwel des Balkans: 9 Tage ab 1.625 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 14 Teilnehmer



Wanderstudienreise

5530 - Albanien: Im Land der Skipetaren: 15 Tage ab 2.330 Euro, April bis Juni und August bis Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer



Wanderreise

5531 - Auf Küstenpfaden entlang der Albanischen Riviera: 8 Tage ab 1.625 Euro, April, Mai und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer



Radurlaub

5558R - Albanien/Nordmazedonien – per E-Bike durch den Balkan: 10 Tage ab 1.888 Euro, August und September, min. 8, max. 16 Teilnehmer

5563R - Albanien: Durch die unbekannte Schönheit des Balkans: 10 Tage ab 1.668 Euro, Juni bis Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer