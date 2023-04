Digitaler Gastro-Guide „Yummy“ für Restaurant-Suche in Wiesbaden

Um in Wiesbaden das passende Restaurant zu finden, können Interessierte ab sofort den neuen Online-Gastro-Guide „Yummy Wiesbaden“ nutzen.Der Gastro-Guide lässt sich über www.yummywiesbaden.de aufrufen. Mit der integrierten Restaurant-Suche können Nutzerinnen und Nutzer separat und kombiniert nach zwei Kriterien filtern – nach der Art des Essens und des Restaurants. So kann man zum Beispiel nach „Asiatisch“ und/oder „Imbiss“ suchen oder nach „Italienisch“ und/oder „familienfreundlich“. Durch die Integration von Google Maps und der Kontaktdaten der Restaurants ist sofort ersichtlich, wo sich das Restaurant befindet, und eine Reservierung kann direkt vorgenommen werden. Neben der Suche können sich Interessierte auch von hochwertigen Blogartikeln und ästhetischen Fotos inspirieren lassen. Qualifizierte Bewertungen helfen ebenfalls dabei, das passende Restaurant zu finden.Der neue Online-Gastro-Guide präsentiert sich nach Angaben der Gründerin übersichtlich und gleichzeitig ästhetisch ansprechend. Journalistisch aufbereitete Texte werden durch künstlerische Fotos komplettiert. Zusätzlich wird das Angebot kontinuierlich um weitere Gastronomieeinrichtungen ergänzt. Das Konzept, das einen Beitrag zur Stadtkultur leisten möchte, wurde bereits von der hessischen Kulturstiftung mit einem Stipendium gefördert.Gegründet wurde „Yummy Wiesbaden“ von Julia Schmitz, die seit zehn Jahren für verschiedene Magazine als Restauranttesterin im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist und sich in der Gastro-Szene auskennt. „Yummy Wiesbaden möchte Lust aufs Essengehen machen und dabei helfen, die Restaurantsuche so einfach und passgenau wie möglich zu gestalten“, so Julia Schmitz. „Für Wiesbaden hat eine eigene, qualifizierte Plattform gefehlt.“ Die endlose Suche im Netz und das Klicken durch viele unqualifizierte Meinungen gaben ihr Anlass, Abhilfe zu schaffen.Gastro-Interessierte können zudem einen Newsletter abonnieren, der sie regelmäßig über Neuigkeiten aus der Gastroszene in Wiesbaden und dem nah gelegenen Rheingau informiert. Auf Instagram und Facebook bekommen Follower nicht nur Informationen zu neuen Tests, hier gibt es auch viel Wissenswertes, Kurioses und Fun Facts rund um das Thema Essen. Für die Zukunft sind nicht nur Goodies für die Community, sondern auch Gastro-Events geplant.