In Düsseldorf beginnt der Winterzauber mit zwei Kauf&Plausch Terminen im November

Das Zooviertel ist neu im Programm und lädt am 21.November erstmalig zum Kauf&Plausch rund um die Rethelstraße ein. Am 28. November öffnen dann die Läden Flingerns erneut ihre Türen und es kann auch dort geschlendert werden.Passend zu den immer kälteren Temperaturen steht bei den Kauf&Plausch Veranstaltungen dieses Mal das Thema „Winterzauber“ im Mittelpunkt. Das spiegelt sich in den Aktionen der Einzelhändler, Restaurants, Feinkostgeschäften und anderen Gewerbetreibenden wieder. In beiden Vierteln gibt es am jeweiligen Termin von 15 bis 22 Uhr eine Vielzahl an Aktionen für jung und alt zu entdecken.Eine vollständige Liste der teilnehmenden Läden und – teils kostenlosen - Aktionen findet sich unter kaufundplausch.de oder auf dem Instagram-Kanal @kaufundplausch . Um das Schlendern noch unkomplizierter zu gestalten liegen an den langen Donnerstagen selbst Straßenkarten zum Mitnehmen aus.Ein Vorgeschmack aus dem Zooviertel: Im Family Concept Store kinder&konsorten wird sich am 21. November ein eigener kleiner Weihnachtsbasar finden, gespickt mit kulinarischen Highlights und Produkten regionaler, kleiner Manufakturen. Modefans können im September Store 30% Rabatt auf alle Handtaschen eintüten. Besonders kreativ ist auch die Aktion der alteingesessenen Buchhandlung Bolland&Böttcher: Hier warten „Blind Dates“ - durch Verpackung unkenntlich gemachte Bücher, auf welchen nur wenige Stichpunkte etwas über den Inhalt verraten - auf mutige Leser. Ums Eck bei der erst neu eröffneten Hennings Weinwelt wird dann angestoßen: Besucher erwartet eine Winzervorstellung mit zugehörigem Ausschank.Organisiert wird das Ganze vom Gründer der Kulinarischen Schnitzeljagd, Peter Wiedeking: „Wir sind voller Vorfreude auf die zwei Kauf&Plausch Termine im November. Es ist eine wunderbare Gelegenheit sein Viertel zu entdecken. Umso besser, dass wir neben Flingern nun auch einen Kauf&Plausch im ebenso schönen Zooviertel anbieten können. Egal ob man schon die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen möchte oder sich einfach nur auf gute Gespräche in der Nachbarschaft freut, Kauf&Plausch bietet hierfür den perfekten Rahmen.“Auch aus Flingern sind jetzt schon spannende Aktionen bekannt : Das Chicken Crime Department bietet beispielsweise einen bunten Mix an Kostproben an – mit dabei ihre humorvolle Weihnachtsmarmelade „heiliger Scheiß“. Bei Mission Genuss kommt der Glühwein in die Tassen und im SCHRIFTSCHATZ kann man sich personalisierte Weihnachtskarten anfertigen lassen. Die Goldschmiedin Frieda ist ganz neu im Viertel und präsentiert in ihrer Werkstatt ERDEN am 28. November im Rahmen von Kauf&Plausch erstmalig ihren handgemachten Schmuck. Bei thehomestory. läuft die Popcorn-Maschine und wer schon Lust auf Shopping hat, kann bei zahlreichen Rabattaktionen auch vielerorts sparen.Valentina Rost war schon im Sommer beim Kauf&Plausch in Flingern mit Arbeitskollegen unterwegs und denkt gerne daran zurück: „Ich wohne selbst im Viertel und habe bei dem letzten langen Donnerstag trotzdem so viele Neuentdeckungen gemacht. Ich bin schon gespannt, was die Läden dieses Mal alles anbieten werden und werde wohl auch mal über meinen Tellerrand blicken und im Zooviertel vorbeischauen. Am Ende hat jedes Viertel ja seinen ganz eigenen Charme.“