Hamburg bietet pflanzlichen Genuss für jeden Gaumen

Hamburg hat eine große Gastroszene, bei welcher großstadttypisch an Jeden gedacht wird: Vegetarische Alternativen auf den Speisekarten sind schon lange keine Seltenheit mehr und auch vegane Gerichte haben in den letzten Jahr immer mehr Einzug gehalten.



Das ist eine spannende Entwicklung – nicht nur für Menschen, die sich im Alltag rein pflanzlich ernähren. Auch die, bei denen alles auf den Tisch kommen darf, profitieren von der kulinarischen Vielfalt Hamburgs und der großen Auswahl an leckeren Speisen.



Wie bunt Hamburg ist, zeigt die Kulinarische Schnitzeljagd bei ihren beliebten Genusssamstagen quer durch die Stadt. Nicht verwunderlich also, dass es neben der Klassischen Kulinarischen Schnitzeljagd, auch eine Vegane Edition der Veranstaltung gibt, in welcher die Teilnehmer rein pflanzliche Kostproben in den 10 – 12 teilnehmenden Lokalitäten probieren können.



Die Veranstaltung ist für alle Gaumen gedacht: Egal ob man sich im Alltag vegan ernährt oder einfach nur neugierig ist, was veganer Genuss so kann – nämlich mehr, als die meisten denken erzählt der Gründer der Kulinarischen Schnitzeljagd Peter Wiedeking mit einem Schmunzeln.



Wie man von Laden zu Laden kommt ist einem übrigens selbst überlassen. Die meisten Teilnehmer nutzen die vom Veranstalter bereitgestellte Fahrradroute und kombinieren so Bewegung mit Genuss. Eine unschlagbare Kombi für einen Spätsommer-Samstag.



Die diesjährige Vegane Kulinarische Schnitzeljagd findet am 19. September statt und bis kommenden Dienstag, den 17.09 gibt es noch Resttickets zu ergattern. Der Preis liegt bei 40€.



Begrüßt werden die Teilnehmer u.a. von den folgenden Hamburger Lokalitäten: Im Blattgold, bei Gustav Grün im Chilehaus, bei XODO, im Kaufmannsladen, bei Kjeks in Winterhude, im Good One Cafè, bei Brammibal’s Donuts, im Restaurant SomeDimSum, im Bärentreff Altona & bei Katers Köök!



Die Kostproben versprechen also viel Abwechslung. Was die Teilnehmer der Kulinarischen Schnitzeljagd auf ihren Tellern und in ihren Gläsern genau erwartet, bleibt jedoch ein Geheimnis. Ein bisschen Schnitzeljagd-Feeling ist hier Teil des Konzepts und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.

