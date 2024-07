Genusshappen quer durch Bonn

Die Bonner Kulinarik-Szene ist groß & da ist es gar nicht so leicht immer up to date zu bleiben: Mit dem Konzept der Kulinarischen Schnitzeljagd kann man sich jedoch bereits an einem Tag einen guten Überblick verschaffen. Bei der Genusstour bieten an einem Samstag nämlich 10 bis 12Restaurants, Feinkostläden und Cafès für ihr Sortiment repräsentative Kostproben an. So kann man sich einmal quer durch die Stadt probieren und direkt verschiedene Lokalitäten kennenlernen.Im Juni fand die Veranstaltung bereits statt und sorgte bei den Teilnehmern für Begeisterung:„Sowohl unsere Freunde, die wir eingeladen hatten, als auch wir haben einen fantastischen Tag mit vielen kulinarischen wie auch im höchsten Sinne menschlichen Begegnungen erfahren. Das macht Lust auf mehr und es war erst der Start unserer kulinarischen Schnitzeljagden.“Am 17. August ist nun der nächste und auch letzte Termin für diesen Sommer. Die Kulinarische Schnitzeljagd durch Bonn führt an diesem Tag u.a. zu den folgenden Stationen:Cassius Garten, die Manufaktur EinfachHimmlisch, das ZEN Restaurant, der Feinkostladen Flaschengeist, die Brauerei Ale Mania, das Vierteles Lädle und Becher & Hörnchen.Wie man von Laden zu Laden kommt ist einem selbst überlassen. Die meisten Teilnehmer nutzen die vom Veranstalter bereitgestellte Fahrradroute und kombinieren so Bewegung mit Genuss. Eine unschlagbare Kombi für einen Sommer - Samstag, den man gemeinsam mit Familie und Freunden individuell gestalten kann.Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/... für 33,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 40,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.