Bei der Kulinarischen Schnitzeljagd erkunden bis zu 300 Teilnehmer innerhalb eines Tages 12 Restaurants, Cafés und Feinkostläden. Dabei erschmecken sie ihre Stadt neu – und entdecken dabei vielleicht ihren neuen Lieblingsladen. „An unseren Touren nehmen vor allem inhabergeführte Läden teil, die noch nicht so bekannt sind oder gerade erst eröffnet haben”, erzählt Gründer und Geschäftsführer der Kulinarischen Schnitzeljagd Peter Wiedeking. „An diesen Läden geht man im Alltag oft vorbei - im Rahmen unserer Tour lernt man sie kennen und vielleicht auch lieben”, führt er fort.Doch neben kulinarischen Entdeckungen werden bei der Kulinarischen Schnitzeljagd auch Radwege entdeckt. Denn jede Genusstour ist zwischen 15 und 25 Kilometer lang und um die Teilnehmer zum Radfahren zu motivieren, stellt das Düsseldorfer Start-up, das die Touren organisiert, radoptimierte Routen zum kostenlosen Download zur Verfügung. Erfahrungsgemäß fahren 80 bis 90 Prozent der sogenannten Schnitzeljäger mit dem Fahrrad, während die anderen sich zu Fuß, mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr fortbewegen.Ein Großteil der ca. 20 km langen Tour spielt sich im Zentrum Wuppertals ab und wäre theoretisch auch gut zu Fuß zu meistern. Hier erwartet die sogenannten Schnitzeljäger eine bunte Vielfalt kulinarischer Kostproben. Eines der Highlights stellt dabei sicher der Besuch desdar, das normalerweise nicht für Kunden geöffnet ist. Die vegane Schokoladenmanufaktur ist längst über die Grenzen Wuppertals bekannt und vertreibt seine handgemachten Pralinen und Schokoladen nicht nur über den eigenen Onlineshop, sondern auch auf Messen, Märkten oder inhabergeführten Läden. Ebenfalls süß geht es beizu, die sich auf vegane Donuts und Bagels spezialisiert haben und beiwo es Süßigkeiten aus aller Welt gibt. Beim Feinkostladenreisen die Gaumen der Teilnehmer kurz auf die griechische Insel, wohingegen die Tapas Barlateinamerikanische Leckereien offeriert undsich auf indische Curys spezialisiert hat. Imdes Museum Lunchroom Elberfeld wird in elegantem Ambiente schnabuliert, während es imbei einer Bierprobe leger zugeht. Traditionell wird es beim Familienunternehmen. Das vor 52 Jahren gegründete Unternehmen war zunächst ein Lebensmittelgeschäft und wird inzwischen in 2. Generation und mit einem Fokus auf Trockenfrüchte, Tees sowie Nüsse, Saaten und Samen fortgeführt. Bei mehr als 850 Produkten wird sicherlich jeder fündig. Ebenfalls gut aufgehoben sind Besucher des, das mit seiner vielseitigen Speisekarte beweist, dass auch vegetarische, vegane oder glutenfreie Speisen genussvoll sein können. Der einzige Abstecher außerhalb des Zentrums führt zur Erlebnisgastronomie neuenhof1, wo sich die Schnitzeljäger auf eine vegane Kostprobe freuen dürfen.Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/... für 30,00 € bis zwei Wochen vor dem Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 35,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 300 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher. Insgesamt gibt es dieses Jahr 31 Touren in 16 Städten. Mehr Infos unter: https://kulinarische-schnitzeljagd.de/touren Im Frühling 2022 gewann die Kulinarische Schnitzeljagd den urbanana-Awards sowie einen Sonderpreis. Der Preis wird von Tourismus NRW und dessen Partner vergeben und geht an besonders innovative und zukunftsfähige Projekte, die städteübergreifenden Erfolg versprechen. Mehr Infos in der dazugehörigen PM unter: https://www.lifepr.de/pressemitteilung/wiedeking-events-gmbh/kulinarische-schnitzeljagd-gewinnt-urbanana-award-und-sonderpreis/boxid/894017