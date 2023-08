Eine zweite Kulinarische Schnitzeljagd für Bochum

Das radoptimierte Genussevent „Die Kulinarische Schnitzeljagd“ feierte seinen diesjährigen Saisonauftakt am 06.05 in Bochum. Die Veranstaltung wurde so gut angenommen, dass die Veranstalter der hohen Nachfrage nach einem zweiten Termin für 2023 nachgekommen sind und am 02.09. nochmal dazu einladen die Stadt neu zu erschmecken.Der Gründer des Unternehmens, Peter Wiedeking, erzählt uns: „Die erste Tour des Jahres ist immer etwas Besonderes und wird von uns mit Spannung erwartet. Umso schöner, dass den Teilnehmern die Tour in Bochum gut gefallen hat, so dass es jetzt sogar eine zweite Auflage geben wird, bevor unsere Winterpause ansteht.“Zwischen 10 und 12 Restaurants, Cafès und Feinkostläden laden im Rahmen der Veranstaltung dazu ein, kulinarische Häppchen vor Ort zu probieren und wenn gewünscht kann man dabei auch mehr über die Menschen hinter der Ladentheke erfahren. Ein „richtig“ gibt es bei dem Konzept nicht: Ob allein oder mit Freunden, auf dem Rad oder anders – im Vordergrund steht der Genuss und eine kleine Auszeit vom Alltag. Der Tag lässt sich nach den individuellen Wünschen gestalten.Die folgenden Läden werden unter anderem bei der Kulinarischen Schnitzeljagd am 02.09 mit dabei sein: Kumpeltreff by Knepper Management, EssIch, EISLIEBE, Haus Oveney, PiepNitz Craft-Bier, Sieben Acht Fünf Linden, die Le Kork Bar und das Jaques Wein Depot in Bochum-Stiepel.Welche Kostproben serviert werden ist eine Überraschung, klar ist aber: es wird, wie letztes Jahr, wieder sehr vielseitig und natürlich lecker!Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/shop für 30,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 35,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.