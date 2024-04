Die Kulinarische Schnitzeljagd begeistert bei ihrer Vorpremiere in Münster

Regenschauer und kalte Temperaturen konnten die ersten Schnitzeljäger Münsters nicht aufhalten: vergangenen Mittwoch feierte das aus anderen Städten bereits bekannte Genussevent seine Vorpremiere in Münster.Dabei konnten Foodblogger, Vertreter der Presse und auch einige Kunden gemeinsam mit den Gründern der Veranstaltungsreihe neue kulinarische Highlights in Münster entdecken und einen Teil der für den 08.06 geplanten Tour antesten. Auf dem Fahrrad ging es mit sechs kulinarischen Stops durch die Stadt, an welchen Kostproben auf die Teilnehmer warteten.Eröffnungspunkt war Cheese&More am Prinzipialmarkt, welcher mit üppigen Käseplatten begeisterte. An der zweiten Station – dem Wirtshaus Spatzl – wurde mit einer Probierportion Käsepätzle Biergartenluft geschnuppert – wenn auch unter Heizstrahlern. Weiter ging es zum Kliewe Cafè, welches die Teilnehmer mit einem Espresso und vielen Hintergrundinformationen zum Thema Kaffee erwartete. Bei Knopfs Knolle auf der Wolbeckerstraße konnten die Teilnehmer schließlich lernen, wie vielfältig eine Kartoffel zubereitet werden kann und das ganze natürlich auch erschmecken.Die vorletzte Station der Vorpremiere war mit Flaschengeist ein Münster-Urgestein: Der Feinschmeckerladen ist der Stadt nun schon mehr als 25 Jahre treu und zauberte verschiedene Köstlichkeiten: neben einem Limoncello-Tiramisu wartete auch ein eigens kreiertes Club-Sandwich auf die Vorpremierenteilnehmer. Zum Abschluss ging es noch in den SuperBioMarkt, hier gab es von Schinken von der hochwertigen Fleischtheke bis hin zu veganen Paprikaschiffchen mit leckerer Dipladung alles was ein Kulinarikherz begehrt.Fiona und Melissa, zwei der teilnehmenden Kundinnen, finden abschließende Worte: “Die Probierhäppchen waren abwechslungsreich & lecker. Die Vorpremiere hat uns auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, wir freuen uns jetzt noch mehr auf den Premierentermin! ...So lernt man Münster einfach von einer ganz anderen Seite kennen.”Auch der Veranstalter ist zufrieden über den reibungslosen Ablauf und freut sich darüber sein Konzept endlich auch nach Münster zu bringen und Genießer-Herzen höher schlagen zu lassen. Für die Premiere am 08.06 sind nur noch Resttickets verfügbar. Wer für diesen Termin keine mehr bekommt hat am 14.09 jedoch nochmal die Gelegenheit in Münster auf kulinarische Entdeckungsreise zu gehen.Tickets ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/... für 33,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 40,00 € zu erwerben. Die Karten sind auf 400 Stück begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.