Top-Rating im Klinik-Check: Erneute Auszeichnung für Rehakliniken der Wicker-Gruppe in der Klinikliste 2024 des Magazins stern

Acht Kliniken der Wicker-Gruppe gehören laut dem Magazin stern zu den besten Rehakliniken in ganz Deutschland. Das geht aus dem Sonderheft „Gute Kliniken für mich“ hervor. Es handelt sich um die Wicker Klinik und die Klinik am Homberg in Bad Wildungen, die Hardtwaldkliniken I und II in Bad Zwesten, die Wicker Klinik / Wirbelsäulenklinik in Bad Homburg v.d.H., die Sonnenberg-Klinik und die Klinik Hoher Meißner in Bad Sooden-Allendorf sowie die Habichtswald-Klinik in Kassel. Das stern-Sonderheft, das am 29. Juni 2024 erschienen ist, nennt zusätzlich ausgewählte, besonders empfehlenswerte Akutkliniken. Hier belegt die Werner Wicker Klinik in Bad Wildungen-Reinhardshausen im Bereich Wirbelsäulenchirurgie einen Spitzenplatz. Betont werden die medizinische Reputation der Werner Wicker Klinik, die hohen Fallzahlen, die für große Expertise und Erfahrung stehen, der besondere Pflegestandard sowie die hohe Patientenzufriedenheit.



Bei der Wahl einer Rehaklinik genießen Patientinnen und Patienten eine weitreichende Entscheidungsfreiheit. Die Auswahl der richtigen Rehaklinik kann wegen der Vielzahl an Möglichkeiten allerdings schwierig sein. „Um Orientierung zu bieten, hat der stern in Zusammenarbeit mit dem renommierten Rechercheinstitut Munich Inquire Media (MINQ) die herausragendsten unter den mehr als 1.100 untersuchten Rehakliniken in Deutschland identifiziert“, heißt es beim stern zum Hintergrund der Studie.



Orthopädische und onkologische Reha: Anerkannter medizinischer Ruf



Im Bereich Orthopädie werden als besonders empfehlenswerte Rehakliniken die Klinik am Homberg in Bad Wildungen, die Klinik Hoher Meißner in Bad Sooden-Allendorf sowie die Wicker Klinik / Wirbelsäulenklinik in Bad Homburg genannt. Bei der onkologischen Rehabilitation schneidet neben der Sonnenberg-Klinik in Bad Sooden-Allendorf die Habichtswald-Klinik in Kassel sehr gut ab. Als überdurchschnittlich gut gewertet werden bei beiden Häusern die medizinische Reputation, die Anzahl der positiven Patientenbewertungen und die Einrichtungsgröße. Hervorgehoben wird bei der Habichtswald-Klinik auch das besondere Serviceangebot. Aus denselben Gründen empfohlen wird die Habichtswald-Klinik zudem bei psychischen Erkrankungen. Gleich drei weitere Wicker-Rehakliniken kommen bei psychischen Erkrankungen in die Auswahl besonders empfohlener Einrichtungen: Die Hardtwaldkliniken I und II in Bad Zwesten sowie die Wicker Klinik in Bad Wildungen.



Neurologische Rehabilitation: Hohe ärztliche Reputation, klare Patientenempfehlungen



Für neurologische Reha-Aufenthalte besonders empfohlen werden die Klinik Hoher Meißner sowie die Sonnenberg-Klinik in Bad Sooden-Allendorf, die Hardtwaldklinik I in Bad Zwesten, die Wicker Klinik in Bad Wildungen sowie die Wicker Klinik / Wirbelsäulenklinik in Bad Homburg. Die Klinik Hohe Meißner punktet insbesondere mit ihrem exzellenten fachlichen Ruf im Bereich der neuromuskulären Erkrankungen (Muskelschwund), den Patientenempfehlungen und dem besonderen Serviceangebot für Rehabilitanden. Auch bei der HWK I werden neben der Größe des Hauses die medizinische Reputation und Patientenempfehlungen als überdurchschnittlich gut gewertet, während die Wicker Klinik / Wirbelsäulenklinik in Bad Homburg neben ihrer Größe bei Reputation, Patientenempfehlungen und Strukturqualität punktet.



Für die Liste der besonders empfehlenswerten Rehakliniken hat das unabhängige Recherche-unternehmen MINQ im Auftrag des stern die umfassende Datenerhebung unter Hunderten von Kliniken durchgeführt. Ein Team aus Ärzten, Journalisten und Datenbankspezialisten trug dafür Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen. Dazu zählen Qualitätsberichte der Einrichtungen, fachliche Empfehlungen ärztlicher Kolleginnen und Kollegen, Patienten-bewertungen, Websites und Selbstauskünfte der Kliniken.



„Wir freuen uns sehr über diese unabhängige Bestätigung der besonderen Qualität unserer Rehakliniken. Unser Dank geht an allen Mitarbeitenden, die diese erstklassige medizinische, therapeutische und pflegerische Versorgung erst möglich macht“, so Philipp Matthiass, Mitglied der Geschäftsführung.

