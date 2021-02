vivo spa®: Entspannen im Premium-Whirlpool

Innehalten, tief durchatmen und zurücklehnen – die Luxus-Whirlpools der deutschen Premium-Markelegen den Maßstab in Sachen Wellness und Erholung auf ein neues Level.Ein qualitativ hochwertigerist mehr als ein Bad mit heißem Wasser. Das beweist vivo spa® - eine der führenden Marken in Deutschland - ohne Kompromisse. 12 verschiedene Modelle vereinen innovative Technologie mit Komfort und Design. Die rotierende Wassermassage (Hydrotherapie) löst gezielt punktuelle Verspannungen und trägt zur inneren Entspannung bei. Ein Mehrwert für Körper und Geist.Um einenerkennen zu können, muss man genauer hinschauen als nur auf die Düsenanzahl und die Ausstattung. Vor allem die Anordnung der Sitze und der Düsen sind entscheidend um wirkungsvolle Effekte zu erzielen und das Badeerlebnis zu einem Wellness-Erlebnis zu machen. Während diverse Online-Anbieter Whirlpools von der Stange verkaufen, werden die vivo spa® Modelle per Hand modelliert. Jedes einzelne Modell zeichnet sich daher durch ergonomisch angeordnete und komfortable Massageplätze aus.Neben dem Komfort sollte ein Whirlpool auch technisch innovativ sein. Die durchdachte und hochwertige Isolierung der vivo spa® Whirlpools verringert den Wärmeverlust auf ein Minimum und spart langfristige Kosten. Eine verbaute Zirkulationspumpe sorgt für eine energiesparende Umwälzung des Wassers. In Kombination mit dem Ozongenerator und einem automatischen Wassermanagement bleibt das Wasser auch ohne Zugabe von Chlor kristallklar und keimfrei. Die speziell entwickelte Isolierung, die wetterfeste Verkleidung und die Unterbodenwanne schützen den Whirlpool und die verbaute Technik vor äußeren Einflüssen.Eine individuelle Beratung im Fachhandel ist essentiell für den Kauf eines Whirlpools – so können Sie sich auch nach dem Kauf sicher sein, komfortabel betreut zu werden und Serviceleistungen zu erhalten. In Deutschland ist das Whirlpool Center mit seinen 10 Ausstellungen deutschlandweit einer der führenden Anbieter.