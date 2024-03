Whirlpool trifft Eleganz: Das neue Wassererlebnis mit dem Aurea Design 6 von vivo spa®

sind weit mehr als nur funktionale Geräte zur Hydrotherapie – sie verkörpern Luxus, Entspannung und stilvolles Design. Unter diesen Gesichtspunkten präsentiert sich der Aurea Design Whirlpool von vivo spa® als ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von Technologie und Eleganz.Mit seinem schlanken und modernen Design fügt sich der Aurea Design Whirlpool nahtlos in jedes anspruchsvolle Ambiente ein. Seine klaren Linien, hochwertigen Materialien und innovative Gestaltung machen ihn zu einem Blickfang - egal ob im Garten oder auf der Terrasse. Die nahtlose Symbiose von Edelstahl, Acryl und exquisiter Verkleidung verleiht diesem Whirlpool eine zeitlose Eleganz, die sich harmonisch in moderne oder klassische Interieurs einfügt.Ein Beispiel für die besondere Optik dieses exklusiven Whirlpools ist der Bereich des kleinen Wasserfalls: Gegenüber des in schwarz gehaltenen Touchscreens ist das Design rund um die Regler für Düsen und den Wasserfall dem eines Flügel schwingenden Schwans nachempfunden.Doch die Ästhetik des Aurea Design Whirlpools beschränkt sich nicht nur auf sein äußeres Erscheinungsbild – auch das Innere beeindruckt mit intelligentem Design und innovativen Funktionen. Die ergonomisch geformten Sitze und Liegen für bis zu sechs Personen bieten maximalen Komfort und ermöglichen ein entspanntes Badeerlebnis, während die leistungsstarken Düsen eine gezielte Hydrotherapie für Körper und Geist bieten.Ein weiteres Highlight des Aurea Design Whirlpools ist seine einfache Bedienung über ein innovatives Touchscreen-Interface. Mit nur wenigen Fingertipps können Benutzer die verschiedenen Funktionen steuern - von der Temperatur- und Lichtregelung bis hin zur Auswahl verschiedener Massageprogramme. Insgesamt überzeugt der Aurea Design Whirlpool nicht nur durch seine technische Raffinesse, sondern auch durch sein zeitloses Design und seine ästhetische Eleganz.Mit eco PRO hat vivo spa® ein ganzheitliches Konzept für einen sorglosen Whirlpool-Genuss realisiert. Die aufeinander abgestimmten Komponenten wirtschaften energie- und ressourcenschonend – in Harmonie und Ökonomie. Das innovative Isolierungsverfahren InsuTec PRO und die perfekte Wasseraufbereitung WaterVILT PRO halten den Energieverbrauch sowie den Einsatz von Wasserpflegemitteln so niedrig wie möglich.Wasserverunreinigungen werden dank der Ozone PRO Technologie automatisch und mit minimaler Gasemession gereinigt. Das mehrstufige Filter- und Wassermanagementsystem WaterVILT PRO hält Ihren Whirlpool bakterienfrei. Im Vergleich zur standardmäßigen Ozonbehanldung lässt sich durch die schonende Desinfektionsmethode Ozone PRO eine längere Lebensdauer der technischen Bestandteile erzielen. Es wird nur noch eine geringe Anzahl an zusätzlichen Wasserpflege-Mitteln benötigt – ganz ohne Zugabe von Chlor.Abmessungen in cm: 216 x 216 x 92Leergewicht in kg: 380Wasserinhalt in l: 1.500Personen: 6Sitzplätze / Liegeplätze: 4 / 2Massagepumpe (Jets): 1 x 3 PS MP PROMassagedüsen: 32Isolierung: InsuTec PROAcryl: Aristech Acrylics® Bio-Lok®Bedien- und Heizungssystem: Spa Control PRO TouchHeizung: 1 x 3 kW HeatTec PRODesinfektionssystem: WaterVILT Pro & Ozone PROZirkulationspumpe: 1 x 0,35 PS CircPump PRO (Quiet-Flow)Wasserfall: JaDuraSTAND Premiumkonstruktion (rostfrei): JaEnergie: econnect Heating Adapter für WärmepumpeAnschluss 230 oder 380 Volt: 230 / 380 V - 1x32A / 2x16A / 3x16A C-Charakteristik