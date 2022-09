Spitzensport und Regeneration: Wie ein vivo spa® Whirlpool zu Olympia- Bronze verholfen hat!

„Anstoßen auf den neuen Whirlpool“: Frank Stäbler ist dreifacher Weltmeister und Weltrekordhalter im Ringen und genießt seine Zeit in seinem „Paradies“ mit seiner Familie im vivo spa® Whirlpool , um von seinem Arbeitsalltag abzuschalten.Seinen Tag als Leistungssportler beschreibt Frank Stäbler folgendermaßen: morgendliche harte Einheiten auf der Matte oder im Kraftbereich, eine Erholung am Mittag, um Kraft für die Nachmittagseinheit zu tanken. Abends dann physiotherapeutische Behandlungen und im Anschluss eine Auszeit im vivo spa® Whirlpool, um den Körper runterzubringen und zu entspannen, damit er voller neuer Energie in einen neuen Tag starten kann.Elf Monate vor den Olympischen Spielen kämpfte Stäbler mit starken Schulterproblemen und auch Rückenschmerzen. Er sagt, dass die Regeneration im Leistungssport elementar für den Körper sei, gerade im zunehmenden Alter. Bei ihm persönlich spielt der vivo spa® dabei eine wichtige Rolle. Durch den Whirlpool kann der Regenerationsprozess massiv beschleunigt werden. Auch als einfache Entspannung für den Körper nach dem Training, egal ob es nur 20 Minuten sind, die Hydrotherapie kann dem Körper gezielt helfen Verspannungen und körperliche Beschwerden zu lindern. Aus der Sicht eines Spitzensportlers, wie Stäbler sagt auch sportartübergreifend, ist ein Whirlpool nur zu empfehlen. Neben dem Faktor der körperlichen Regeneration spielt für ihn auch der mentale Faktor eine wichtige Rolle. Die Entspannung und Ruhe im privaten Whirlpool nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag, ohne einen weiten Weg in Kauf nehmen zu müssen, spart Zeit und Stress. Stäbler: "Man hat eine private Wellness-Oase im eigenen zu Hause, an der sich die ganze Familie, die Kinder und auch Freunde dran erfreuen können."Besonders im Hinblick vor Olympia kam der große Traum auf, einen eigenen Whirlpool zu besitzen, damit die Vorbereitung und die damit zusammenhängende Regeneration bestmöglich ausgenutzt werden kann. Bei der Recherche nach Whirlpools stößt Stäbler auf das Whirlpool Center und entschließt sich für ein Beratungsgespräch, bei dem auf Anhieb die Sympathie auf beiden Seiten stimmte. Die Beratung brachte ihm viele neue Erkenntnisse im Hinblick auf die Hydrotherapie und die Regeneration. Seit dem Entschluss sich für einen vivo spa® zu entscheiden, ist dieser täglich in Benutzung, um Geist und Körper in einen Einklang zu bringen und den Wohlfühlfaktor auf dem Weg zu den Olympischen Spielen beizubehalten.Frank Stäblers Lieblingsplatz im Whirlpool ist die Liege, die er sich so konstruiert hat, dass er den Ausblick in die Natur und das Land genießen kann und dabei gleichzeitig seinen Nacken und die verletzte Schulter von den Massagedüsen behandeln lassen kann - die perfekte Kombination aus Behandlung und purer Entspannung!Grade die lange Zeit ohne die Familie, in der sich Stäbler für viele Wettkämpfe vorbereitet hat, hat ihn dazu gebracht die Zeit jetzt umso mehr zu nutzen und wertzuschätzen. Dazu trägt auch der vivo spa® bei. Die Zeit im Whirlpool ist eine Art Ritual geworden, die er zusammen mit seinen Kindern, die sich dem Wasser vertraut machen und mit seiner Frau sehr genießt und die ihm viel Ruhe und Kraft gibt. Auch Zeit für Zweisamkeit findet sich für das Ehepaar und sie schätzen es deshalb sehr diese Quality Time zu zweit in ihrem privaten Whirlpool verbringen zu können.Mit einem Außenwhirlpool von vivo spa® entscheiden Sie sich für die Nummer Eins im hochwertigen Preis-Leistungs-Segment. Anspruchsvoll, innovativ, erfahren: ein Outdoor Whirlpool von vivo spa® harmoniert in Design und Funktion. Die Modelle der WELUXIA-Kollektion passen sich ihrer Umgebung stilvoll an. Das Whirlpool Center mit insgesamt 13 deutschlandweiten Standorten in Hamburg, Berlin, Bielefeld, Essen / Mülheim an der Ruhr, Köln, Darmstadt, Nürnberg, Stuttgart, Ulm, München, Bad Tölz, Freiburg und Konstanz bietet Ihnen Premium-Produkte im Bereich Outdoor Whirlpools und Spas an.