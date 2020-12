Outdoor Whirlpools: die luxuriöse Urlaubsalternative

Auf Grund der anhaltenden Corona-Situation sind die meisten Urlaubspläne zwangsläufig gestrichen. Doch gerade in angespannten Zeiten wie diesen, wünschen sich viele eine erholende Auszeit vom Alltag. Derverspricht eine Luxus-Alternative, mit der Sie den Urlaub nach Hause bringen.Ein Whirlpool bietet Wellness und Entspannung im privaten Raum. Im Sommer wird im Whirlpool mit einem kühlen Getränk entspannt. Im Winter bringen belebende Ganzkörper-Massagen unter freiem Himmel das Urlaubsfeeling zurück in den eigenen Garten. Das besondere an hochwertigen Außenwhirlpools ist der geringe Aufwand. Es gibt keine langen Aufheizzeiten, wie es bei Badefässern der Fall ist.Qualitative Pools, wie bspw. von, verfügen über eine hochwertige Isolierung und einer integrierten Heizung, sodass der Whirlpool 365 Tage im Jahr jederzeit sofort genutzt werden kann. Vollautomatische Wassermanagement-Systeme sorgen für klares Wasser, ohne den Einsatz von Chlor.Den Aussen-Whirlpool gibt es in diversen Ausführungen und Preisklassen. Die unterschiedlichen Modelle variieren je nach Größe, Leistung und Optik. Die Qualitätsunterschiede sind trotz identischer Produktbeschreibung immens. Wer beim Outdoor Pool spart und nur auf das günstigste Online-Angebot wartet, zahlt meistens zweimal.Ein effizientes Isolierungssystem lässt die jährlichen Kosten beispielsweise extrem senken. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist außerdem, dass es auf die Anzahl der verbauten Düsen ankommt. Viel wichtiger ist, die Anordnung der Düsen und die Ergonomie der Sitz- und Liegeflächen.Eine individuelle Beratung im Fachhandel ist essentiell für den Kauf eines Whirlpools – so können Sie sich auch nach dem Kauf sicher sein, weiter betreut zu werden und Serviceleistungen zu erhalten. In Deutschland ist das Whirlpool Center mit seinen 10 Ausstellungen deutschlandweit einer der führenden Anbieter.