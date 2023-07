Outdoor Whirlpools & Swim Spas: Energiesparen leicht gemacht

Einen Outdoor Whirlpool oder Swim Spa kaufen und gleichzeitig auch an die Umwelt und die eigenen Finanzen denken: Energie sparen ist eines der großen Themen unserer Zeit. Für die Nutzung von Outdoor Wirlpools oder Swim Spas gibt es enorme Einsparpotenziale - sowohl für den CO2-Haushalt der Umwelt als auch finanziell für jeden Einzelnen.Viele Fragen sich: "Wie kann ich beim Whirlpool Strom sparen?". Egal wie viele Stunden die Produkte von vivo spa® in Anspruch genommen werden - hier finden Sie einen Überblick, an welchen Stellen bei einem Whirlpool oder Swim Spa dank ecoPRO Technologie an Energie eingespart wird.Die CircPump PRO sorgt für eine effiziente Wasserumwälzung. Die effektive und energiesparende Zirkulationspumpe mit CircPump PRO-Technologie sorgt für eine gleichmäßige und kontinuierliche Leistung.Die Massagepumpe MP PRO ist für eine kraftvolle und ökonomische Massageleistung der im Whirlpool verbauten Düsen zuständig. Durch ihren hohen Wirkungsgrad verringert sie die Energiekosten und sorgt dennoch dafür, dass alle Personen im Whirlpool auf ihr Massage-Erlebnis kommen.WATERVILT PRO wirkt wassersparend durch eine effiziente Wasserfilterung und reduzierte Austauschintervalle. Durch chlorfreie Pflegemittel mit einer verminderten Zugabe von Wasserzusätzen hält das Wasser bei normaler Pflege je nach Nutzung zwischen sechs und zwölf Monate.Gerade bei Outdoor Whirlpools ein spannendes Thema, denn hier geht bei günstigeren Anbietern wie bei aufblasbaren Whirlpools viel Energie verloren. Outdoor Whirlpools von vivo spa® setzen auf eine effiziente Erwärmung des Wassers.Die integrierte M8 Green Technologie sorgt für maximale Energieeinsparung und nutzt dabei ein patentiertes Softwaresystem für intelligentes Heizen. Ein verbauter Heizstab aus Titan liefert dabei sehr gute Ergebnisse und eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit.Aufblasbare Whirlpools haben in diesem Bereich eine sehr große Schwäche. Spart man beim Kauf günstigerer Garten-Whirlpools vermeintlich Geld, gibt man es wegen der deutlich schlechteren Isolierung, der dadurch relativ schnellen Absenkung der Wassertemperatur und der darauf unweigerlich folgenden höheren Stromkosten wieder aus.Durch InsuTec PRO verringern sich die Wärmeverluste auf ein Minimum. Selbst bei niedrigen Außentemperaturen verliert das Wasser durch den hohen Isolierungsgrad wenig Wärme. Dafür sorgt auch die Abdeckung über dem Wasser.Die selbsterklärende Touchscreen-Steuerung, die sowohl jüngere als auch ältere Personen bedienen können, minimiert den Energieverbrauch und erhöht die Haltbarkeit der technischen Bestandteile. Sie sorgt für schnelle, schonende, kontinuierliche Pumpleistung mit hoher Effizienz.Neben den produktimmanenten Aspekten kann jeder potenzielle Kunde zusätzlich durch eigenes Handeln zusätzlich Energie sparen.Für einen nachhaltigen Whirlpool-Genuss ist der erste große Schritt eine Kombination aus Photovoltaik-Anlage und der Balboa Clim8zone Wärmepumpe. Damit besitzen Kunden ein autarkes und hocheffizientes System, das den Outdoor Whirlpool zuverlässig mit Energie versorgt.Eine Solarthermieanlage bietet die Möglichkeit, mittels Wärmetauscher den Whirlpool mit Sonnenwärme zu speisen.Besonders vorteilhaft ist diese Lösung, wenn es tagsüber sonnig und warm ist und die Lufttemperaturen nachts aber noch deutlich abfallen und für eine angenehme Wassertemperatur entsprechend zugeheizt werden müsste.Wenn bereits Solarenergie angeschlossen ist kann man die Heizung genauso programmieren, dass tagsüber das Wasser beheizt werden kann. Damit wird das Maximum an Sonnenenergie genau dann optimal genutzt, wenn diese auch verfügbar ist.Falls keine Solaranlage vorhanden ist, kann man sich bei seinem Stromanbieter nach einem günstigeren Nachttarif informieren und den Heizzyklus des Pools entsprechend programmieren.Ressourcen aus erneuerbarer Energie - einfach, schnell und zuverlässig. Durch die Verwendung einer Wärmepumpe lässt sich allein dadurch die persönliche Ökobilanz schnell verbessern.Balboa, der Experte und Marktführer für hochwertiges Spa-Zubehör, empfiehlt für vivo spa® Whirlpools den Anschluss der Clim8zone Wärmepumpe. Sie hat sich als langlebige und hocheffiziente Heizungslösung - für Outdoor Whirlpools, aber gerade auch für Swim Spas - erwiesen.Warm oder kalt? Auf wieviel Grad Celsius auch immer die Wunschtemperatur im Outdoor-Whirlpool definiert wird: Durch die Heiz- und Kühlfunktion der Balboa-Wärmepumpe kommt man schnell auf Ihre Komforttemperatur. Der Kompressor mit variabler Geschwindigkeit und intelligentem Algorithmus sorgt für eine adaptive Steuerung, die hochgradig effizient ist. Der Stromverbrauch wirkt so fünf- bis zehnmal effizienter als bei einer herkömmlichen Heizung.Hier ist Energiesparen besonders einfach: Nach dem Whirlpool-Besuch legt man das ThermGUARD PRO Hardcover einfach wieder auf den Pool - fertig. Das Besondere an dem Cover ist die optimale Kombination an ausgewählten Komponenten und führenden Isolationstechniken.Die speziell entwickelte Isolationsschicht aus Fiberglas-Aluminiumverbund inklusive galvanisiertem Stahlkern für optimale Formstabilität und Verbindungssteifheit sorgt für Stunden für eine nahezu gleichbleibende Temperatur. Der Rundumschutz sorgt für einen ausgezeichneten Sitz und einen sicheren Abschluss der Abdeckung.