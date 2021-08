Hetki Gartensaunen: Authentisch. Ehrlich. Finnisch.

Viele träumen vom eigenen Wellness-Bereich Zuhause. Leider ist dieses Vorhaben mit viel Aufwand und Nerven verbunden. Die finnische Sauna-Boutique Hetki bietet nun eine luxuriöse Gartenauna an, die von Design bis Nachhaltigkeit auf allen Ebenen glänzen kann und dazu schlüsselfertig in den eigenen Garten geliefert wird.Der Hersteller Hetki trägt das Saunieren tief in seinen finnischen Genen. Mit der Hetkibeweist das Unternehmen beeindruckendes Knowhow in der Holzverarbeitung. So wird das Saunahaus nach alter Tradition aus Blockbohlen gefertigt. Diese massiven Bohlen werden aus dem Holz der nordfinnischen Fichten gewonnen und sind besonders dicht gemasert, robust und langlebig. Eigenschaften, die eine gute Sauna für den Outdoor-Bereich immer mitbringen sollte.Besonders authentisch und finnisch ist die Verbindungsart der einzelnen Bohlen zu dichten, isolierenden Wänden. Hier wird die Schwalbenschwanz-Technik angewandt, die es ermöglicht, die Sauna Luftdicht zu verschließen, ohne auf weniger nachhaltige Materialien zurückgreifen zu müssen. So entsteht von Innen und Außen eine ebene, hochwertige Oberfläche, die nicht nur gut aussieht, sondern auch die Wärme effektiv in der Sauna hält.Dem Hersteller liegt die Qualität seiner Saunen am Herzen, weswegen alle Modelle in der Produktion bereits fertig zusammengesetzt werden und die Sauna nicht zuhause aufgebaut werden muss.Heute reicht es jedoch nicht mehr aus, wenn ein Produkt nur gut verarbeitet ist. Es muss auch nachhaltig sein und trotzdem in die Welt der Smartphones und des Internets passen. Beides hat Hetki genauso konsequent umgesetzt, wie die Konstruktion der Sauna selbst.Die Hölzer, die verwendet werden, stammen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten und zertifizierten Wäldern. Auch die Transportwege sind besonders kurz, da nur einheimisches Holz aus finnischen Fichtenwäldern genutzt wird. Holz selbst ist als nachwachsender und CO2 bindender Rohstoff sehr nachhaltig.Das traditionelle Handwerk wird zudem kombiniert mit modernen Funktionen, die die Bedienung der Sauna energiesparend und simpel machen. Dazu werden ausschließlich moderne Elektroöfen verbaut, die sich dazu noch per Smartphone von überall aus steuern lassen. So bildet die Hetki Gartensauna ein luxuriöses Komplettpaket für jeden, der entspannt im eigenen Garten Saunieren und lange von der eigenen Sauna profitieren möchte.Bereichern Sie Ihren Garten mit dem Highlight einer Außensauna. An über zehn deutschlandweiten Standorten in Hamburg, Berlin, Bielefeld, Essen / Mülheim, Köln, Darmstadt, Nürnberg, Stuttgart, Ulm und München steht Ihnen dasmit einer Premium Beratung zur Verfügung.