Vorsicht Betrugsfall: Imitat von LOTTO.de täuscht Verbraucher

Mit Hilfe von Anschreiben und der dazu passenden Internetseite lotto365.tv versuchen Kriminelle, an Daten von Lottospielern aus ganz Deutschland zu gelangen. Vor Kurzem meldete sich eine aufmerksame Verbraucherin bei LOTTO Niedersachsen, um sich nach der Glaubwürdigkeit der Webseite zu erkundigen. Diese Seite ist der Webseite www.lotto.de nachempfunden. Außerdem wurden Verlinkungen der Original-Webseite übernommen, die vermutlich Vertrauenswürdigkeit suggerieren sollen. Ein Beispiel hierfür ist das Impressum, welches auf www.lotto.de führt. LOTTO Niedersachsen warnt vor dieser Fälschung: Die Seite lotto365.tv steht in keinem Zusammenhang mit www.lotto.de , LOTTO Niedersachsen oder zu einer anderen Landeslotteriegesellschaft.Nach Informationen von LOTTO Niedersachsen werden Einzelpersonen in ganz Deutschland angeschrieben und gebeten, eine sogenannte Identifikationsnummer, welche im Schreiben aufgeführt ist, auf der Webseite lotto365.tv einzugeben. Daraufhin werden Kontaktdaten der angeschriebenen Person sowie ein von ihr vorgeblich erzielter Gewinn angezeigt. Die angeschriebene Person wird wohl weiterhin aufgefordert, iTunes-Karten für die Gewinnübergabe zu erwerben und per Telefon ein persönliches Treffen zu verabreden. LOTTO Niedersachsen warnt vor dieser neuen Betrugsform.Die Webseite www.lotto.de ist die Service- und Informationsplattform der 16 Landeslotteriegesellschaften. Sie wird federführend von LOTTO Niedersachsen betrieben. LOTTO Niedersachsen ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen und Mitglied im Deutschen Lotto- und Totoblock, dem alle 16 Landeslotteriegesellschaften angehören.Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit über 60 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.Alle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.lotto-niedersachsen.de/lotto-niedersachsen/presse