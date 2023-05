Wernigerode Tourismus GmbH stellt in Zusammenarbeit mit der Harzdruckerei Wernigerode neue Broschüre ERLEBBAR FÜR ALLE vor

Am 09. Mai 2023 war es endlich soweit – die Wernigerode Tourismus GmbH präsentierte gemeinsam mit der Harzdruckerei Wernigerode GmbH die neue Broschüre ERLEBBAR FÜR ALLE.Ein besonderes Produkt, das einzigartig in der Region nur für Wernigerode und den Ortsteil Schierke angeboten wird. Mehr als drei Jahre Recherche und Planungsphase stecken in dem Projekt, das nun der Öffentlichkeit präsentiert wurde.Bei der Präsentation war Oberbürgermeister Tobias Kascha anwesend, der sich sichtlich erfreut über die erweiterten touristischen Angebote für diese Zielgruppe zeigte. „Der Urlaub in Wernigerode und Schierke soll für alle unsere Gäste ein schönes und erholsames Erlebnis werden und so viele Annehmlichkeiten wie möglich bieten. Was für einen großen Teil der Bevölkerung ohne Schwierigkeiten zu bewältigen ist, bedeutet für manch anderen, ob mit Kinderwagen oder Rollator und Rollstuhl ein unüberwindbares Hindernis“, so Tobias Kascha. Mit der neuen Informationsbroschüre sei nun ein „qualitativ hochwertiges Produkt am Markt, das wichtige Informationen bereithalte, um den Urlaub optimal planen zu können“, so Tobias Kascha.Nach mehrjähriger Recherche entstand die neue Informationsbroschüre, die nicht nur Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte und Gehörlose ansprechen soll, sondern auch für ältere Personen mit Einschränkungen oder Personen mit Kinderwagen geeignet ist. Damit dieser Zielgruppe eine Auswahl barrierefreier Angebote für Wernigerode und Schierke aufgezeigt werden können, wurden in der Broschüre ERLEBBAR FÜR ALLE Übernachtungsangebote, Informationen über gastronomische Einrichtungen, Hinweise zur Beförderung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und touristische Attraktionen u.v.m. zusammengefasst.„Wie gut kann ich anreisen? Wie gut kann ich die nächste Toilette erreichen?“ Das sind die ersten beiden Kernfragen, die sich Gäste mit Einschränkungen stellen, so Wolfgang Schilling, Mitarbeiter der Harzdruckerei Wernigerode. Bereits seit 2002 gilt in Deutschland das BGG (Behindertengleichstellungsgesetz). Dieses Gesetz hat die Harzdruckerei zum Anlass genommen, für die Stadt Wernigerode im Auftrag der Wernigerode Tourismus GmbH ein Heft zu entwickeln, das die Reisemöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen kompakt zusammenfasst. 2011 erschien die erste Auflage von „Barrierefreies Wernigerode“.„Wichtig war uns bei der Neuauflage vor allem, dass das Heft noch praxisgerechter und die Einrichtungen einheitlich präsentiert werden. So wurde immer wieder der Kontakt zu Leserinnen und Lesern gesucht, um das Heft kontinuierlich zu verbessern“, so Schilling weiter. „Im Zuge der Neuauflage wurde auch ein ganz neues Piktogramm für elektrische Rollstühle entworfen“, ergänzt Dorit Strauch von der Harzdruckerei, die das Heft neben Wolfang Schilling maßgeblich geprägt hat. Die Texte sind überwiegend in leichter Sprache verfasst, Symbole, Handlichkeit, Aufbau, Format und Fotos sind den Bedürfnissen der Zielgruppen angepasst.„Unser Wunsch ist es, unseren Gästen mit Einschränkungen die Stadt Wernigerode zum Erlebnis werden zu lassen und ihnen glückliche Momente ohne Sorgen zu schenken“, so Andreas Meling. „Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen wird immer wichtiger auch und gerade im Tourismus. Die Broschüre soll den Gästen helfen und sie umfangreich informieren. Ich danke der Harzdruckerei für die angenehme Kooperation“, so Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH.Erhältlich ist die neue Broschüre bei der Wernigerode Tourismus GmbH (03943 - 55 378 35, info@wernigerode-tourismus.de ) oder als Download auf der Internetseite www.wernigerode-tourismus.de bzw. www.schierke-am-brocken.de