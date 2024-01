Informationsveranstaltungen

Das besondere Orientierungs- und Vorstudienjahr vom 10. September 2024 bis zum 31. Juli 2025

Die ideale Basis für ein erfolgreiches Studium im Bereich Kunst, Design und Architektur. Zur Orientierung, als Vorpraktikum und zur Mappenvorbereitung.



Gestaltung

Theorie - Praxis

Handwerk - Kunst - Design

Holz - Glas - Metall - Textil - Entwurf und Modellbau - Perspektivisches Zeichnen

Theater - Kommunikation - Designtheorie - Kunstgeschichte - Kunsttheorie



TERMINE

Donnerstag, 18.04.24, 14:00 – 16:00 Uhr

Donnerstag, 11.07.24, 14:00 – 16:30 Uhr



VERANSTALTUNGSORT + TREFFPUNKT

Künstlerhaus im KuKuQ, II. OG Glasbau

90402 Nürnberg



PROGRAMM

14:00 Uhr: Vortrag über die Werkbund Werkstatt Nürnberg

15:00 Uhr: Rundgang durch die Werkstätten



Interessierte haben im Rahmen der Informationsveranstaltung die Gelegenheit, die Werkbund Werkstatt Nürnberg zu besuchen. Sie erhalten Informationen, sowie Einblick in die Werkstätten und in den Unterrichtsverlauf. Sie haben zusätzlich noch die Möglichkeit im Juli unsere Jahresabschlussausstellung der diesjährigen Teilnehmenden des Werkstattjahres zu besuchen.



Die Werkbund Werkstatt Nürnberg ist eine private Bildungseinrichtung, in der experimentelles Arbeiten mit Material und Gestalteigenschaften im Mittelpunkt steht. Die Werkstatt ist ein Ort vielfältiger Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Materialien. Eigenes Erleben und Reflektieren wird sichtbar im produktiven gestaltgebenden Werkstattprozess. Die Werkstätten vermitteln eine Basis und grundlegende Vorbereitung nicht nur für handwerklich-gestalterische Berufe.



Wir bieten eine gestalterisch-handwerkliche Basisausbildung in zwei Formen:

- Das Werkstattjahr für junge Menschen, die vor der Berufs- oder Studienwahl stehen, zur persönlichen und beruflichen Orientierung.

- Das Werkstattsemester für Erwachsene in unterschiedlichen Lebensphasen.



Die Basisausbildung der Werkbund Werkstatt Nürnberg wird als Vorpraktikum für Kunsthochschulen und Hochschulen im gestalterischen Bereich anerkannt.



Das nächste Werkstattsemester 24/25 beginnt am 02.09.2024, das Werkstattjahr 24/25 beginnt am 10.09.2024.