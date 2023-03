Informationsveranstaltung der Werkbund Werkstatt Nürnberg 30.03.2023

Orientierung durch Gestaltung. Das besondere Orientierungs- und Vorstudienjahr vom 12.09.23 – 26.07.24 in Nürnberg.





DAS BESONDERE ORIENTIERUNGS- UND VORSTUDIENJAHR VOM 12. SEPTEMBER 2023 BIS ZUM 26. JULI 2024



INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Donnerstag, 30.03.23, 14:00 - 16:00 Uhr

Donnerstag, 13.07.23, 14:00 - 16:30 Uhr



Die ideale Basis für ein erfolgreiches Studium im Bereich Kunst, Design und Architektur. Zur Orientierung, als Vorpraktikum und zur Mappenvorbereitung.



Gestaltung

Theorie - Praxis

Handwerk - Kunst - Design

Holz - Glas - Metall - Textil - Entwurf und Modellbau - Perspektivisches Zeichnen

Theater - Kommunikation - Designtheorie - Kunstgeschichte - Kunsttheorie



An beiden Terminen haben Interessierte im Rahmen der Informationsveranstaltung die Gelegenheit, die Werkbund Werkstatt Nürnberg zu besuchen. Sie erhalten Informationen, sowie Einblick in die Werkstätten und in den Unterrichts-verlauf. Sie haben zusätzlich noch die Möglichkeit im Juli unsere Jahresab-schlussausstellung der diesjährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Werkstattjahres zu besuchen.



VERANSTALTUNGSORT + TREFFPUNKT

Künstlerhaus im KuKuQ, II. OG Glasbau

90402 Nürnberg



PROGRAMM

14:00 Uhr: Vortrag über die Werkbund Werkstatt Nürnberg

15:00 Uhr: Rundgang durch die Werkstätten