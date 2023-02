Abschlussausstellung des Werkstattsemesters 2022/23

Eröffnung der Ausstellung am 14.02.2023 um 19:00 Uhr im Kunsthaus im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, 90402 Nürnberg.Ausstellungsdauer: 15.–26.02.2023.Öffnungszeiten: Mi. – So. von 12:00 – 18:00 UhrPressetermine: Di. 14.02.2023 und Mi. 15.02.2023 jeweils um 14:00 Uhr, Treffpunkt im Foyer Kunsthaus im KuKuQMit allen Sinnen gestalten. Gezeigt werden die handwerklich-gestalterischen Arbeiten des aktuellen Werkstattsemesters 2022/23 der Werkbund Werkstatt Nürnberg aus den Werkstätten Glas, Holz, Metall und Textil sowie aus dem Gestaltungsunterricht.Führungen durch die Ausstellung, Treffpunkt im Foyer Kunsthaus im KuKuQ:16.02. – 16 Uhr, durch die Ausstellung führt Jan Burmester, Dozent für Gestaltung.19.02. – 14 Uhr, durch die Ausstellung führt Sabine Neubauer, Dozentin in für Textil.23.02. – 16 Uhr, durch die Ausstellung führt Annette Zey, Dozentin für Metall.Das Werksattsemester eignet sich sowohl als Zusatzqualifikation als auch zur Weiterbildung, als Ausgleich und zur Neuorientierung, sowie zur Horizonterweiterung und zum Wiedereinstieg. Es richtet sich an Menschen, die im Beruf stehen, familiär eingebunden sind oder sich im Vorruhestand oder Ruhestand befinden und sich beruflich oder privat weiterbilden möchten.Das nächste Werkstattsemester startet am 4. September 2023. Es sind nur noch wenige Plätze frei.Weitere Informationen zum Werkstattsemester erhalten Sie unter: www.werkbund-werkstatt.de