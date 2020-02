Personal Branding als Erfolgsschlüssel für Rechtsanwälte

Suchen sich Menschen einen Anwalt, sei der Grund dafür meist nicht immer erfreulich. In diesen häufig unangenehmen Situationen brauchen Mandanten in erster Linie Vertrauen in die Menschen, die sie vertreten. Das fachliche Know-how sei zweifelsohne vorhanden, aber wie gelingt es Rechtsanwälten eine stärkere Marktposition und einen höheren Bekanntheitsgrad zu erreichen? Wie sorgen sie dafür, dass Menschen sie als Anwalt für Familienrecht, Erbrecht, Mietrecht, Verkehrsrecht oder Arbeitsrecht uneingeschränkt weiterempfehlen? Welche Kommunikationsstrategie ist entscheidend für den Erfolg?„Setzen Sie auf Ihre Individualität. Werden Sie persönlich. Dazu braucht es ein gutes Konzept, das Sie in den Mittelpunkt stellt: Personal Branding“, erläutert Ben Schulz, Geschäftsführer der Agentur werdewelt. Kunden werden täglich mit Informationen überflutet, daher gelte es aus der Masse hervorzustechen – mit Identität und Persönlichkeit wie Schulz anführt: „Klarheit in den Markenauftritt zu bringen, die Abgrenzung zu anderen schaffen und sich richtig in Szene setzen, um als vertrauensvolle Person wahrgenommen zu werden, ist entscheidend für den Erfolg.“Die Pioniere des Personal Branding der Agentur werdewelt haben Erfahrung aus mehr als 500 Personal-Branding-Projekten und mehr als 1.000 Positionierungs- und Strategiegesprächen. Sie wissen, dass die eigene Identität ausschlaggebend für den Erfolg ist. „Mithilfe von Personal Branding erarbeiten wir eine Strategie zu Ihrer Positionierung am Markt und Ihrer Identität. Sie erhalten Klarheit und können mit geschärftem Blick konkrete Handlungen ableiten, die Sie auf das nächsthöhere Level bringen“, bekräftigt Ben Schulz abschließend.Wie Rechtsanwälte Personal Branding erfolgreich nutzen, um sich als Marke zu etablieren, erfahren sie in „Das große Personal Branding Handbuch“. Nähere Informationen unter: www.personal-branding-handbuch.de Nähere Informationen zu werdewelt unter https://www.werdewelt.info