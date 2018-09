VeggieWorld München - Das sind die veganen Neuheiten der Aussteller

12.09.18

Vom 15. bis 16. September 2018 findet die VeggieWorld. Die Messe für den veganen Lebensstil in München statt. 94 Aussteller werden am kommenden Wochenende Bewährtes und vegane Produktneuheiten im MTC in München zeigen. VeggieWorld präsentiert eine Auswahl der spannendsten Neuheiten.Knapp 20 Unternehmen haben sich für einen Start-up-Stand angemeldet. Bedingung dafür ist, dass das Unternehmen nicht älter 18 Monate sein darf. „Wir bieten für neu gegründete Unternehmen günstige Standpakete zum Komplettpreis an. Das Fördern von Gründern und Start-ups liegt uns sehr am Herzen. Die vegane Bewegung und unsere Messe leben von frischen Ideen und Produktinnovationen.“, erklärt Hendrik Schellkes, Geschäftsführer des Veranstalters Wellfairs.Zu den absoluten Neuheiten gehört der Buddha-Drink – die vegane Buttermilch-Alternative aus fermentierten Cashewkernen – in drei verschiedenen Sorten: Klassik, Zitrone und Erdbeere. Der erfrischende Drink ist nicht nur neu, sondern auch heiß begehrt.Neue Produkte für Ditha Bonita sind Schuhe von Grand Step Shoes aus veganem Tweed und recyceltem PET.Probieren Sie den einzigartigen Einhorn-Zauber: Magische Trinkmischung mit blauer Spirulina, in bewährter PureRaw Qualität.Für vegane Naschkatzen: „Vonig“ - veganer Honigwein. Der schmeckt nicht nur Veganern, denn das einzigartige Blütenaroma landet am Ende ohne Umschweife in der Flasche.Es gibt sie, die sojafreie Fleischalternative. Die SunflowerFamily hat mit ihrem Sonnenblumen Hack© eine wahre Weltneuheit auf den Markt gebracht. Mit dem Sonnenblumen Hack© kann man alles kochen, was man auch mit Hackfleisch machen kann. Bio, vegan und vor allem lecker sind die 4 neuen Produkte.Markenrelaunch: Sortimentsüberarbeitung und Neugestaltung, Vegane Halbfertigprodukte, Vegane Teigmischungen, Veganer Ei-Ersatz (ZauberEi und ZauberEiweiß).Das gab es so noch nie: Die einzigartig knusprig gePÄXten Maulbeeren sind unverwechselbar crunchy, haben ein zartes süßliches Aroma, das an Honig erinnert. Der Knabberspaß aus 100% Maulbeeren wird mit dem einmaligen PÄX-Trocknungsverfahren veredelt.Tausendschön Festtagspflegesets (Neueinlistung September18), Deo Cremes (Frühjahr 2018), Gesichstpflege: Hydro Perform Daily Wash and Peel, Hydro Perform Aqua Boost, Gesichtspflege: Rezepturänderung in der Gesichtspflege / Anti Blue Light, Berlin Serie: neues Design / Jubiläumsedition.Die neuen und leckeren Süßlupinenprotein-Riegel sind funktional, praktisch, gesund und haltbar. Nimmin ist das perfekte gesunde Dessert, ohne dabei auf den Geschmack und den Genuss zu verzichten. In 5 leckeren Sorten.Dieses Jahr neu im Startup Bereich am Stand S8: „Deine Ernährung“ stellt das Ausbildungskonzept der "Fernausbildung zum Ernährungsberater roh-vegan" vor und ermöglicht interessante Einblicke in die Ausbildungsunterlagen. Für Schnellentschlossene gibt es einen lukrativen Messerabatt.Matabooks produziert derzeit vegane Bücher aus Graspapier. Alle Produkte sind frei von tierischen Bestandteilen, wie etwa Knochenmehl im Buchbinderleim oder tierische Farbstoffe in der Druckfarbe. Des Weiteren gibt es "wachsende Bücher". Diese können eingepflanzt werden und es wachsen Blumen daraus.Fry´s Vegan Traditional Burger: Die veganen Burger sind besonders saftig und lecker: Der authentische Grillgeschmack und die hackähnliche Konsistenz sorgen für ein unwiderstehliches Burger-Erlebnis. All unsere Produkte sind 100 % vegan, rein pflanzlich hergestellt und von Natur aus cholesterinfrei.Die Sorte Erdnuss Meersalz wird erstmals auf der VeggieWorld in München vorgestellt.Auf der VeggieWorld München präsentiert Alles Seife erstmals die Zirben Naturseife. Das natürliche Öl der Zirbe, die in den österreichischen Alpen auf ca. 2000m Höhe wächst, sorgt nachweislich für eine Verringerung der Herzfrequenz, was beruhigend und stresslösend wirkt. Der waldige Duft stärkt außerdem die Atemwege.HAK erobert den deutschen Markt mit Hülsenfrüchten im Beutel. Den Anfang machen Kichererbsen, Kidneybohnen und Linsen. Direkt fertig zum Verzehr, von Natur aus vegan sowie gluten- und laktosefrei.Am Sonntag, 16.09.2018 um 17 Uhr Kochshow mit Boris Lauser, Gourmet Raw Food Chef und Culinary Artist, auf dem Keimling-Messestand D5. Bio-Lebensmittel und Küchengeräte in Aktion!Cremige Nougat-Schokohappen mit Chia & Maca gefüllt.Für ihre Kaffee-Mischungen nutzen Maison Gern die ganze Bandbreite der Gewürze und Superfoods und setzten auf eine hohe Qualität ihrer Zutaten. Mit den Gewürzen und Superfoods gehen sie auf individuellen Bedarf und Routinen im Alltag ein. Maison Gern Kaffee ist vegan, glutenfrei und ohne Zuckerzusätze.Aktuell befindet sich lipfein im Prozess der Naturkosmetikzertifizierung. Voraussichtlich ab Ende September 2018 werden alle Produkte des Unternehmens mit dem NaTrue-Siegel ausgezeichnet.Seit wenigen Wochen bietet die Merula GbR neben dem Merula Cup "one size" jetzt auch den "Merula Cup XL" an. Eine Menstruationstasse, die extra für Menschen mit sehr starker Blutung entwickelt wurde. Häufiges Tamponwechseln, ungesunde Rückstände im Körper und der Einwegartikelmüll sind damit passé.Neu bei AVE: Vantastic Foods: SCHAKABERRY - Vegane Schokoriegel aus dunkler Schokolade mit Erdbeerfüllung, Vantastic foods SCHAKALODE Monsters - Bunte vegane Schakalinsen, Vantastic Foods Vegan Hero Coconut Crisp - Der neue Held von Vantastic Foods mit Kokusnuss und Crisp.Chill Choc ist DIE Anti-Stress-Trinkschokolade aus Kakao und Hanf in 4 leckeren Geschmacksrichtungen - und dabei nachhaltig bis unter die Wurzel: Teile der Erlöse fließen in Open-Source-Projekte in den Anbauländern für Humusaufbau und Bodenschutz durch Terra Preta nach dem Vorbild der Indios.VeggieWorld München - Auf einen BlickStandort: MTC München, Taunusstraße 45; Ingolstädter Str. 45-47, 80807 MünchenÖffnungszeiten: 15.-16.09.2018 // täglich von 10 bis 18 UhrTickets: 10-12 € // an der Tageskasse oder online https://tickets.wellfairs.de Ausstellerliste und Rahmenprogramm: https://veggieworld.de/event/muenchen/ Messekatalog als PDF: https://veggieworld.de/wp-content/uploads/2018/09/VWM_18_Messekatalog_18_online.pdf Pressakkreditierung: https://veggieworld.de/presse