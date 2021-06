Startschuss für Kampagne: „Klassenfahrt – aber sicher“

Über 60 Verbände, Vereine, Veranstalter und Anbieter von Unterkünften setzen sich für die baldige Wiederaufnahme von Klassenfahrten auf Basis erprobter Hygiene- und Testkonzepte ein. Auch der Berliner Reiseveranstalter welcome berlin tours, bekannt unter der Marke "superKLASSENFAHRTEN.de" ist dabei. Das „Bündnis Schul- und Klassenfahrten“ bietet auf https://klassenfahrtabersicher.de umfangreiche Information und Aufklärung und will so Eltern, Lehrer*innen, Politik und Schüler*innen motivieren, jetzt mit der Planung der nächsten Klassenfahrt zu beginnen.„Sicherheit und Gemeinschaft stehen im Vordergrund“, betont Uwe Flügel, Geschäftsführer von welcome berlin tours, der sich im bundesweiten Bündnis Schul- und Klassenfahrten für die baldige Wiederaufnahme von Klassenfahrten engagiert. „Wer jetzt mit den Planungen beginnt und dabei die umfassenden Hygiene- und Sicherheitskonzepte berücksichtigt, handelt absolut verantwortungsvoll und vorausschauend.“ Mehr als 60 Verbände und Vereine, sowie Veranstalter und Anbieter von Unterkünften haben sich zur Kampagne „Klassenfahrt – aber sicher“ zusammengeschlossen. Ziel ist es, auf Wert und Bedeutung von Klassenfahrten aufmerksam zu machen und zu deren Planung und Durchführung zu motivieren. Uwe Flügel: „Unsere Kernbotschaft ist klar: Klassenfahrten sind möglich und nötig – zusammen mit Lehrer*innen und Schüler*innen wollen wir jetzt planen und im nächsten Schuljahr endlich wieder durchstarten!“Umfassende Informationen und der Austausch mit Lehrer*innen, Eltern, Politik und Schüler*innen stehen im Zentrum der Initiative. Die zu diesem Zweck eingerichtete Website unter der Adresse https://klassenfahrtabersicher.de bietet aktuelle und hintergründige Information ebenso wie Checklisten und Leitfäden rund um Organisation und Umsetzung sowie außerdem regionale Anbieterverzeichnisse. Via Facebook und Instagram sind individuelle Kontaktaufnahme oder Kommentare möglich. Beiträge von Experten zur Rolle und Bedeutung des außerschulischen Lernens ergänzen das Angebot.„Klassenfahrten sind wesentlicher Bestandteil des Schulalltags, sie fördern Selbstständigkeit, soziales Verhalten und stärken die erfolgreiche Wissensvermittlung“, betont Uwe Flügel. Jetzt in die Planung von Klassenfahrten einzusteigen, bedeute „nach Monaten der Einsamkeit“, eine Perspektive zu geben: „Alle Schüler brauchen ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit, wenn das neue Schuljahr beginnt – und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um gemeinsam für diese Perspektive zu sorgen.“ Lehrerinnen und Lehrer signalisierten ganz klar, dass sie wieder bereit seien, Klassenfahrten durchzuführen und für den kommenden Herbst und 2022 planen zu können.welcome berlin tours bietet Lehrer*innen kulanten Buchungsbedingungen und praxiserprobte Hygienekonzepte. Mit der Corona-Schutz-Garantie können Klassenfahrten pandemiebedingt kostenfrei storniert werden, es wird bis 14 Tage vor der Fahrt keine Anzahlung erhoben. Das Unternehmen ist mit dem Unternehmenszertifikat EpiCert "Sicher gegen Corona" von der Gesellschaft für Epidemieprävention zertifiziert. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.superklassenfahrten.de/klassenfahrtabersicher