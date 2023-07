„Rundgang 2023 – Tage der offenen Tür“

Den Auftakt machen am 20. Juli die 46 Diplomand_innen der Bildhauerei und Malerei mit der Eröffnung ihrer Ausstellung „TUMULT“ . Ein Veranstaltungsprogramm mit Konzerten, Performances und Führungen rahmt das breite Spektrum künstlerischer Ansätze und Medien – sie reichen von Malerei, Zeichnung, Fotografie, Video, Skulptur und Textil bis hin zur multimedialen Installation. Eröffnet wird die Ausstellung am 20. Juli, um 18 Uhr in der Alten Münze am Molkenmarkt 2 in Berlin-Mitte. Vom 21. bis 23. Juli ist sie täglich von 12 bis 20 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.Am 21. Juli präsentiert das Fachgebiet Mode-Design die Bachelor- und Master-Abschlusskollektionen aus den Jahren 2022/23 in der Modenschau „seefashion23“ . Ob mit experimentellem oder analytischem Ansatz, mit sozialkritischem oder ökologischem Impetus – mit ihren Kollektionen reflektieren die Absolvierenden ihre gesellschaftliche Verantwortung als Designer_innen und geben zukunftsweisende Impulse für die Modewelt. Die „seefashion23“ findet am 21. Juli, um 18 und 21 Uhr in der Culterim Galerie in der Brunnenstraße 107 in Berlin-Gesundbrunnen statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich.Am 22. und 23. Juli öffnet schließlich die weißensee kunsthochschule berlin für den „ Rundgang 2023 “ ihre Türen und zeigt auf rund 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Arbeiten aus den Fachgebieten Bildhauerei, Bühnen- und Kostümbild, Malerei, Mode-Design, Produkt-Design, Textil- und Flächen-Design, Visuelle Kommunikation, Künstlerisch Gestalterische Grundlagen und Raumstrategien. Mit kulinarischen Angeboten, Musik, Performances, Filmen, Live-Demonstrationen, Führungen und einem Vortrag des renommierten Kunstwissenschaftlers Wolfgang Ullrich wird die Hochschule zum Kunst- und Erlebnisraum. Alle Ausstellungsräume in der Bühringstraße 20, in der benachbarten Concordia und in der Kunsthalle am Hamburger Platz haben am 22. und 23. Juli durchgehend von 12 bis 20 Uhr geöffnet; ebenso eine Ausstellung mit Abschlussarbeiten des Fachgebiets Visuelle Kommunikation in den Projekträumen feldfünf in Kreuzberg. Der Eintritt ist frei.weißensee kunsthochschule berlinBühringstraße 20, 13086 BerlinSa.–So., 22.–23. Juli 2023, 12–20 UhrConcordiaJohannes-Itten-Straße 3, 13086 BerlinSa.–So., 22.–23. Juli 2023, 12–20 UhrKunsthalle am Hamburger PlatzGustav-Adolf-Straße 140, 13086 BerlinSa.–So., 22.–23. Juli 2023, 12–20 Uhrfeldfünf – Projekträume im MetropolenhausFromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 7–8, 10969 BerlinEröffnung: Fr., 21. Juli, 18–22 UhrÖffnungszeiten: Sa.–So., 22.–23. Juli 2023, 12–20 UhrAbschlusspräsentation der Fachgebiete Bildhauerei und MalereiAlte Münze | Haus 2Molkenmarkt 2, 10179 BerlinEröffnung: Do., 20. Juli 2023, 18–22 UhrÖffnungszeiten: Fr.–So., 21.–23. Juli 2023, 12–20 UhrFinissage: So., 23. Juli 2023, 18–20 UhrPräsentation der Abschlusskollektionen des Fachgebiets Mode-DesignCulterim Galerie am GesundbrunnenBrunnenstraße 107, 13355 BerlinFr., 21. Juli 2023, 18 Uhr & 21 UhrPresseakkreditierung: https://next.kh-berlin.de/... Anmeldung für Besucher_innen: https://www.eventbrite.com/... Casino der Park-Klinik WeißenseeSchönstraße 80, 13086 BerlinSa., 22. Juli 2023, 10–14 UhrProgramm mit Veranstaltungen und Führungen: https://kh-berlin.de/rundgang Weitere Pressefotos auf Anfrage: presse@kh-berlin.de