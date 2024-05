„FOOL'S PARADISE“ – Junge künstlerische Positionen zu einer verlorenen Utopie

Unter dem Titel „FOOL'S PARADISE“ präsentieren 32 Malerei-Studierende der weißensee kunsthochschule berlin Arbeiten, die das Paradies als einen Ort voller Widersprüche und Möglichkeiten zeigen. Die Ausstellung eröffnet am 13. Juni im KUNSTPUNKT BERLIN – RAUM FÜR AKTUELLE KUNST und ist vom 14. bis 30. Juni zu sehen.



In der christlichen Ikonographie wird das Paradies meist als ein behüteter und blühender Garten gezeigt, in dem Mensch und Natur harmonisch miteinander vereint sind. Diese archetypische Vorstellung scheint heute entfernter denn je, verursacht doch unsere moderne Lebensweise irreparable Veränderungen des Klimas und der Natur.



Die Ausstellung „FOOL'S PARADISE" thematisiert die eigene Verlorenheit angesichts dieser Lage sowie die menschliche Sehnsucht nach einer Utopie und alternativen Realität. Die jungen Künstler_innen verorten sich „zwischen Zweifel, Ballast und Utopie“ und beschreiben das Paradies mit den Mitteln der Malerei, Zeichnung und Installation als einen Ort, an dem alles möglich scheint: „Er überfordert uns, lässt uns närrisch sein, bringt uns an persönliche Grenzen“. Der KUNSTPUNKT BERLIN – RAUM FÜR AKTUELLE KUNST und die weißensee kunsthochschule berlin laden herzlich ein, mit den Perspektiven der jungen Künstler_innen das Paradies neu zu entdecken.



Teilnehmende Künstler_innen: Imad Alfil, Laura Mercedes Arndt, Leonie Behrens, Hannes Berwing, Noé Borst, Elisa Bosse, Seonah Chae, Alanna Dongowski, Elena Mir Fakhraei, Maria Felsmann, Nele Fiedler, Elisabeth Fraenkel, Christopher von Gruben, Marieke Herbst, Nazlı Karaturna, Luka Keresman, Lana Kosovel, Felix Mehlig, Tara Mianji, Jakob Mirasol, Daria Pashchenko, Sebastian Pöge, Katharina Reinsbach, Léa Sarasola, Stella Severson, Janosch Sinn, Fanni Sléder, Antonia Stoyke, Yuuki Tang, Emma de Warren, Sheila Zimmermann, Obaida Zorik



Projektleitung: Prof. Pia Linz, Petra Trenkel



„FOOL'S PARADISE“

Eröffnung: 13. Juni 2024, 19:00–22:00 Uhr

Laufzeit: 14. Juni–30. Juni 2024

Finissage: 30. Juni 2024, 16:00–19:00 Uhr

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag, 16:00–20:00 Uhr; Samstag und Sonntag, 15:00–19:00 Uhr

Ort: KUNSTPUNKT BERLIN – RAUM FÜR AKTUELLE KUNST, Schlegelstraße 6, 10115 Berlin

(lifePR) (