Federweißer Ausschank bei Weinland Königsbach

Herbstzeit ist Federweißer Zeit. Das Weinland Königsbach aus Neustadt hält für seine Besucher bis Ende Oktober noch ganz besondere Erlebnisse bereit. Genießen Sie bei Panoramablick und Livemusik die kleinen Freuden des Lebens.

Traditionell ist der Herbst die Zeit des Federweißen. Wie alle Weinliebhaber wissen, wird Federweißer auch nur in diesen Monaten ausgeschenkt. Er ist leicht und spritzig, und eignet sich deshalb besonders, die letzten warmen Tage des Jahres ausklingen zu lassen. Das Weinland Königsbach nutzt diesen Moment, seinen Gästen mit zahlreichen Veranstaltungen einzigartige Erlebnisse zu versprechen.

Weinausschank und andere Gaumenfreuden

Sicherlich dominiert im Oktober der Federweißer die Weinkarte ein wenig. Was nicht heißen soll, dass die Vinothek & Weinbar unique nicht auch alle anderen köstlichen, reginoale Produkte im Angebot hat. Entsprechend hält ebenso die Speisekarte -speziell im Herbst- ganz besondere Leckerbissen bereit. Neben Klassikern wie luftgetrocknete Bratwurst und Zwiebelkuchen besticht sie mit einer großen Auswahl an Flammkuchen  oder beispielsweise dem traditionellen Pfälzer Zwiebelkuchen.

Verkostungen, Herbstaktionen und Probierpakete zu Aktionspreisen

Zeitlich begrenzt sind Probierpakete zu Aktionspreisen. Nutzen Sie den Augenblick, um noch ein wenig Geld zu sparen. Verkostungen können jederzeit in der Vinothek durchgeführt werden, auch spezielle Herbstangebote finden Weingenießerganz leicht auf der Webseite unter: https://www.weinland-koenigsbach.de/probierpakete/

Veranstaltungen im Oktober

Vom 6.-12. Oktober lädt das Weingut Königsbach zur „Trachtenwoche“ ein. Jeder Gast, der in einer Tracht, Lederhose oder Dirndl erscheint, erhält ein Glas „SECCO“ gratis. Zu diesem Anlass gibt es Weißwürste, Obazda, hausgemachter Handkäs und natürlich die klassischen Brezln.

Wer es musikalisch mag, kommt genau so wenig zu kurz: Am 11. Oktober unterhält von 15.00-18.00 Uhr die Band „The Frocs“ und am 26.10. zur gleichen Zeit, das „Litzel Duo“ die Gäste mit Rock, Pop, Oldies und Schlagern.
https://www.weinland-koenigsbach.de/veranstaltungen/

Der gesamte Oktober ist folglich noch „Federweißerzeit“. Genießen Sie einfach die vielleicht letzten Sonnenstrahlen des Jahres. Einen Besuch vor Ort werden Sie nicht bereuen!

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
