Federweißer Ausschank bei Weinland Königsbach
Herbstzeit ist Federweißer Zeit. Das Weinland Königsbach aus Neustadt hält für seine Besucher bis Ende Oktober noch ganz besondere Erlebnisse bereit. Genießen Sie bei Panoramablick und Livemusik die kleinen Freuden des Lebens.
Weinausschank und andere Gaumenfreuden
Sicherlich dominiert im Oktober der Federweißer die Weinkarte ein wenig. Was nicht heißen soll, dass die Vinothek & Weinbar unique nicht auch alle anderen köstlichen, reginoale Produkte im Angebot hat. Entsprechend hält ebenso die Speisekarte -speziell im Herbst- ganz besondere Leckerbissen bereit. Neben Klassikern wie luftgetrocknete Bratwurst und Zwiebelkuchen besticht sie mit einer großen Auswahl an Flammkuchen oder beispielsweise dem traditionellen Pfälzer Zwiebelkuchen.
Verkostungen, Herbstaktionen und Probierpakete zu Aktionspreisen
Zeitlich begrenzt sind Probierpakete zu Aktionspreisen. Nutzen Sie den Augenblick, um noch ein wenig Geld zu sparen. Verkostungen können jederzeit in der Vinothek durchgeführt werden, auch spezielle Herbstangebote finden Weingenießerganz leicht auf der Webseite unter: https://www.weinland-koenigsbach.de/probierpakete/
Veranstaltungen im Oktober
Vom 6.-12. Oktober lädt das Weingut Königsbach zur „Trachtenwoche“ ein. Jeder Gast, der in einer Tracht, Lederhose oder Dirndl erscheint, erhält ein Glas „SECCO“ gratis. Zu diesem Anlass gibt es Weißwürste, Obazda, hausgemachter Handkäs und natürlich die klassischen Brezln.
Wer es musikalisch mag, kommt genau so wenig zu kurz: Am 11. Oktober unterhält von 15.00-18.00 Uhr die Band „The Frocs“ und am 26.10. zur gleichen Zeit, das „Litzel Duo“ die Gäste mit Rock, Pop, Oldies und Schlagern.
https://www.weinland-koenigsbach.de/veranstaltungen/
Der gesamte Oktober ist folglich noch „Federweißerzeit“. Genießen Sie einfach die vielleicht letzten Sonnenstrahlen des Jahres. Einen Besuch vor Ort werden Sie nicht bereuen!