Weinhelden.de: Weinregion Apulien – Der Weinkeller Italiens

Das Weinland Apulien ist erwachsen geworden.

In Apulien erlebt man eine vielfältige kulinarische Finesse, eine spannende Mischung aus verschiedenen Kulturen, süditalienische Lebensfreude und Leichtigkeit in Verbindung mit landschaftlicher Schönheit. Apulien verfügt über ein großes Potenzial und so ist es kaum verwunderlich, dass sich der Weinbau in den letzten Jahren rasch verändert hat. Vorrang vor hohen Erträgen und Überproduktion hat die Erzeugung von Qualitätswein.



Apulien verfügt zudem über viele autochthone Rebsorten zu denen beispielsweise Primitivo, Sangiovese, Nero di Troia, Negroamaro, Malvasia Nera für Rotweine und Bombino Bianco, Falanghina, Malvasia und Moscato bei den Weißen gehören. Zu den beliebtesten Rotweinen Süditaliens zählt zweifelsohne die Rebsorte Primitivo.

Seine moderate Säure, wenig Gerbstoffe und herrlich reife Früchte kommen gut an – nicht nur im nationalen Vergleich.



Was macht den Primitivo so besonders?

Genetisch ist er mit dem kalifornischen Zinfandel identisch und doch durch und durch italienisch: großzügig, elegant, komplex und leidenschaftlich.

