Weinhelden.de: Aufsteiger Primitivo – Die beliebte rote Rebsorte aus Apulien!

Primitivo, die süditalienische Rebsorte aus Apulien, ist längst in deutschen Weingläsern angekommen. Auch wenn ihr Name es dieser Rebsorte nie einfach gemacht hat. Bis allerdings in 2011 der endgültige genetische Nachweis über den Ursprung der Rebe erbracht wurde, gab es zahlreiche Hypothesen über deren Abstammung. Bahnbrechend war die Entdeckung, dass Zinfandel aus Kalifornien und Primitivo aus Apulien identisch sind. Doch die Weinhelden interessiert viel mehr, ob der Aufsteiger Primitivo Großes im Glas leisten kann oder ob sich die Rebsorte aus Apulien damit begnügt, einfach nur lecker zu schmecken.Am besten öffnet man dafür eine Flasche A Mano Imprint Primitivo , (2012) und teilt sie mit lieben Freunden. Ein großer, kräftiger Wein, hergestellt aus getrockneten Primitivotrauben. Er ist sicherlich noch jung und doch schon samtig und geschmeidig mit einem langen Abgang, der den hohen Alkoholgehalt (14,8%) gut einbindet. Dazu servieren man einen Teller Pasta: Penne all´arrabbiata oder Spaghetti Carbonara. Wer grillen, braten oder schmoren bevorzugt, hat in diesem Primitivo ebenfalls einen attraktiven und hervorragenden Begleiter.Wer steckt hinter diesem Wein? In Apulien bewirtschaften die beiden großartigen Winzer Elvezia & Mark in der Nähe von Alberobello in dem kleinen Ort Noci ihre Weinberge. Seit vielen Jahren steht das Weingut A Mano ganz oben auf der Bestenliste mit ausgezeichneten Primitivos. Ihre anspruchsvollen Weine sind mit Liebe gemacht, zeigen Eleganz, Struktur, Reife und Komplexität, die sie von anderen Primitivos in Apulien unterscheidet.Ihre Weinherstellung ist traditionell, natürlich, respektvoll und die Substanz ist ihnen wichtiger, als das Aussehen. Sie verwenden die heimische Hefe, die auf den Trauben wächst. Gärungen werden kühl gehalten, um die Aromen der Weinberge zu bewahren.