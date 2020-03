Pressemitteilung BoxID: 789944 (WeberHaus GmbH & Co.KG)

WeberHaus gewinnt beim Großen Deutschen Fertighauspreis 2020

Erster Platz in der Kategorie Smart Design

Beim Großen Deutschen Fertighauspreis 2020 belegt der Fertighaushersteller WeberHaus mit seinem neusten Ausstellungshaus sunshine in der Kategorie Smart Design den ersten Platz und in der Kategorie Green Design den dritten Platz. „Die Auszeichnung Golden Cube zeigt, dass unser energieeffizientes, wohngesundes und intelligentes Hausbaukonzept überzeugt“, freut sich Klaus-Dieter Schwendemann, Marketingleiter bei WeberHaus. Jurorin Desiree Schneider, Pressesprecherin SmartHome Initiative Deutschland e.V. begründet die Auszeichnung wie folgt: "So ist dieses Haus für uns wegweisend – wegweisend auf dem Weg dahin, dass smartes Wohnen und die dazu notwendige Infrastruktur zum Standard im Neubau werden soll und muss." In der Kategorie Smart Design kam es darauf an, dass ein Haus den Bewohnern Aufgaben sinnvoll abnimmt und so deren Alltag und Wohnen erleichtert. Bei der Kategorie Green Design wurden Häuser ausgezeichnet, die besonders umweltfreundlich, klimaschonend und wohngesund sind. Insgesamt 68 Projekte in Holzfertigbauweise wurden von deutschen und österreichischen Hausherstellern dieses Jahr zum renommierten Wettbewerb „Der Große Deutsche Fertighauspreis“ eingereicht. Seit 2004 zeichnet der Wettbewerb, ausgelobt vom Fachschriften-Verlag in Fellbach, regelmäßig Ein- und Zweifamilienhäuser in Holz-Fertigbauweise aus.



Das Ausstellungshaus sunshine: energieeffizient, smart und modern



Das Ausstellungshaus sunshine, welches in der World of Living in Rheinau-Linx besichtigt werden kann, verfügt über rund 150 Quadratmeter und überzeugt durch eine moderne und funktionale Architektur. Perfekt zugeschnitten auf die Bedürfnisse einer jungen Familie bietet das sunshine neue Zonen des Wohnens, wie flexible Arbeitsbereiche, Rückzugsorte oder kommunikative Bereiche für Familie und Freunde. Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und Frischluft-Wärmetechnik machen das Einfamilienhaus zu einem KfW-Effizienzhaus 40 Plus. Ausgestattet mit WeberLogic 2.0 wird der Neubau zu einem Smart Home mit hohem Komfortfaktor. So wird das Energiemanagement kinderleicht: Am Tablet, Smartphone oder Touch-Bildschirm im Flur können Raumtemperaturen individuell geregelt werden und Visualisierungen zeigen den Luftaustausch, Batteriestatus, PV-Ertrag sowie den Energieverbrauch an. Selbstverständlich kann die Haussteuerung auch über Sprachassistenten gemanagt werden.

