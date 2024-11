Richtfest mit Schlusssteinlegung der neuen Kindertagesstätte in NürnbergLichtenreuth

Im neuen Stadtquartier Lichtenreuth wird gebaut: Die Stadt Nürnberg hat die WBG KOMMUNAL GmbH beauftragt, eine neue Kindertagesstätte zu errichten. Der zweigeschossige Neubau in der GertrudSteinlStraße 11 umfasst fünf Gruppen und soll künftig Platz für insgesamt 100 Krippenund Kindergartenkinder bieten. Die Baukosten für den Neubau und die Herstellung der Außenanlagen betragen rund 6,7 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern fördert das Projekt mit rund 2,3 Millionen Euro.



Zum Richtfest mit Schlusssteinlegung mit Oberbürgermeister Marcus König, Planungsund Baureferent Daniel F. Ulrich, Jugendamtsleiterin Dr. Kerstin Schröder sowie Ralf Schekira, Geschäftsführer der WBG KOMMUNAL GmbH, am



Mittwoch, 27. November 2024, um 12.30 Uhr

in der GertrudSteinlStraße 11



laden wir Sie und ein Mitglied Ihrer Bildredaktion sehr herzlich ein.



Hinweis zur Anfahrt:

U1 Richtung Langwasser Süd, Haltestelle „Hasenbuck“, Fußweg circa 300 Meter



Weiterführende Informationen erteilen das Planungsund Baureferat unter

Telefon 09 11/2 314800 sowie die wbg Unternehmensgruppe,

Unternehmenskommunikation unter Telefon 09 11/80 041 09.





(lifePR) (