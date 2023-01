Neue Mietwohnungen in der Grünewaldstraße

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Kernwohnanlage Nordbahnhof der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen wurde bereits Ende 2021 die Garagenanlage Grünewaldstraße 16 abgebrochen. Dies war erforderlich, um Baufreiheit für eine ebenfalls neuzubauende Kindertagesstätte zu erhalten und um die Neuordnung von Außenanlagen vornehmen zu können.



Nun beginnen auf dem ehemaligen Garagengrundstück die Vorbereitungen für den Neubau eines Mehrfamilien-Wohnhauses. Dazu müssen 13 Bäume gefällt werden. Es handelt sich um fünf geschützte Bestandsbäume und um acht Bäume, die nicht unter die Baumschutzsatzung fallen. An drei Nachbarbäumen muss ein Baumkronenrückschnitt vorgenommen werden, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Diese Arbeiten werden in Kürze beginnen.



Für die gefällten Bäume erfolgen im Laufe der Herstellung der Außenanlagen nach Abschluss der Bauarbeiten Ersatzpflanzungen auf dem eigenen Grundstück.



Danach erfolgt die Einrichtung der Baustelle, und im Februar 2023 wird dann mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen. Entstehen werden insgesamt 34 Mietwohnungen, davon sind 12 nach den Richtlinien der Einkommensorientierten Förderung finanziert. Enthalten sind in den 12 Wohneinheiten auch drei Wohnungen für Rollstuhlfahrer.



Im Erd- und Untergeschoss sind insgesamt 47 Kfz-Stellplätze vorgesehen, die zum Teil auch zur Vermietung an die Nachbarn zur Verfügung stehen.



Weiterhin entsteht ein SIGENA-Nachbarschaftstreff. Nach dessen Fertigstellung hat jede Kernwohnanlage der wbg Nürnberg einen solchen Treff. Alle SIGENA-Nachbarschaftstreffs dienen der Stärkung der Nachbarschaften, als Anlaufstelle für Menschen mit besonderen Problemlagen und als Räume für Angebote für Senioren. Die neue Einrichtung wird über den Platz erreichbar sein, der zwischen dem Neubau, der Kita Grünewaldstraße 18 a und der Häuserzeile ab Hausnummer 20 entsteht.



Die wbg Nürnberg investiert hierfür rund 11,6 Mio. Euro. Die Fertigstellung ist aus heutiger Sicht für Ende 2024 vorgesehen.



„Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der Quartiersentwicklung neben den erforderlichen Einrichtungen der Infrastruktur auch neue Mietwohnungen an der Grünewaldstraße errichten können. Für die demnächst beginnenden Arbeiten und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten bitten wir bereits heute um Verständnis“, erklärt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira aus Anlass des Beginns der Bauvorbereitungen.