Neubau über dem Palmenhofbunker

Im Auftrag der Stadt Nürnberg hat die WBG KOMMUNAL GmbH die Bebauung des Palmenhofes, Spittlertormauer 30, geplant und auch die Realisierung durchgeführt. Mit sehr aufwändigen Unterfangungen wurde der unter dem Neubau liegende, denkmalgeschützte Palmenhofbunker gesichert und weiterhin zugänglich gehalten.



Entstanden sind ein fünfgeschossiges Gebäude mit acht freifinanzierten Mietwohnungen und ein zwei-gruppiger Kindergarten. Das Gebäude orientiert sich im Maß der baulichen Nutzung an der umliegenden Bebauung. Die Innenhoffläche fügt sich durch intensive Begrünung und die Nutzung (eine einfache Sandspielfläche und eine Hängematte) in das Altstadtquartier ein. Die nachzuweisenden Außenspielflächen des Kindergartens wurden hinter der Stadtmauer errichtet. Insgesamt wurden 3,5 Mio. € investiert.



Das Gebäude wurde zwischenzeitlich von der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunter-nehmen erworben. Die Wohnungen sind alle vermietet und der Kindergarten hat den Betrieb aufgenommen. Betreiber ist die evangelische Kirchengemeinde St. Jakob.



Gemeinsam mit der wbg Nürnberg wurde nun mit dem 1. FCN eine Kooperation begonnen, in deren Verlauf zunächst einmal monatlich Fachpersonal des 1. FCN ein Bewegungs- und Spielangebot gemacht wird. Dazu gibt es eine umfangreiche Ausstattung mit einer Vielzahl von FCN- Accessoires. Dazu wurde der Garderobenbereich entsprechend durch den FCN gestaltet.



„Der WBG KOMMUNAL GmbH ist es gelungen, in einem komplexen Umfeld eine denkmalfachlich und städtebaulich gute Lösung zu konzipieren, die eine Lücke im Gefüge der Altstadt schließt und vor allem viel Raum für die Kinder des Quartiers schafft. Gleichzeitung starten wir als wbg Nürnberg eine Kooperation mit dem FCN - einerseits zum Wohle der Kinder und andererseits hoffentlich zur Nachwuchsgewinnung", betonte wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira im Rahmen der Schlüsselübergabe.

