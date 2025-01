Neubau einer Kindertagesstätte an der Lortzingstraße

Die WBG KOMMUNAL GmbH plant im Auftrag der Stadt Nürnberg den Neubau einer Kindertagesstätte mit vier Gruppen an der Lortzingstraße im Stadtteil Eberhardshof. Einen entsprechenden Objektplan für die Errichtung hat der Bau- und Vergabeausschuss am Donnerstag, 30. Januar 2025, genehmigt.



Die Einrichtung steht im Zeichen nachhaltiger Bauweise und moderner Raumkonzepte und ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Kinderbetreuungsangebote in diesem wachsenden Stadtteil. Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf etwa 6,6 Millionen Euro.



Im Herbst 2025 wird der Abbruch der bestehenden Gebäude beginnen, darunter die aus dem Jahr 1926 stammende Bestands-Kindertagestätte sowie ein Nebengebäude aus den 1970er-Jahren. Der Rohbau der neuen Kita soll aus heutiger Sicht noch vor dem Winter starten, sodass der Innenausbau ab September 2026 erfolgen kann. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist für Juli 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme für September 2027.



Die Räume sind barrierefrei gestaltet und werden zwei Krippengruppen mit 24 Plätzen sowie zwei Kindergartengruppen mit 50 Plätzen beherbergen. Auf einer Außenspielfläche von etwa 885 Quadratmetern können die Kinder zahlreiche Spielgeräte, eine Bobbycar-Bahn sowie begrünte Erholungszonen nutzen.



Der Neubau wird massiv mit zwei Vollgeschossen errichtet und erfüllt aufgrund des niedrigen Energiebedarfs die Kriterien für ein klimapositives Gebäude. Das Projekt wurde unter enger Einbindung des Denkmalschutzes und des Stadtplanungsamts entwickelt, da sich das Baugrundstück in direkter Nachbarschaft zu einem denkmalgeschützten Ensemble im Neu-Nürnberger-Stil befindet. Mit einer Bruttogeschossfläche von 1108 Quadratmetern fügt sich die Kita mit ihrem Satteldach und den abgestimmten Proportionen harmonisch in die Umgebung ein.

