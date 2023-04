Kunst Am Röthenbacher Landgraben

Im Rahmen des Sonderprogramms Wohnen der Stadt Nürnberg wurde das Grundstück Am Röthenbacher Landgraben/Colmberger Straße von der Stadt Nürnberg zum Zwecke der Errichtung von Mietwohnungen in die wbg-Unternehmensgruppe eingebracht. Bereits bei der Übertragung des Grundstückes wurde das Ziel formuliert, im Rahmen einer beispielhaften Quartiersentwicklung neben dem Wohnungsbau und eines Mobilitäts-angebotes nach dem wbg-Konzept bewegt.wohnen auch die Schaffung einer besonderen Freiraumqualität unter Einbeziehung von „Kunst am Bau“ zu realisieren.In Abstimmung mit dem Beirat für Bildende Kunst der Stadt Nürnberg und dem Berufsver-band Bildender Künstlerinnen und Künstler Nürnberg Mittelfranken e. V. wurde ein Ein-ladungs-Wettbewerb durchgeführt, aus dem der Künstler Tobias Rempp, Fürth, als Sieger hervorging. Seine Arbeit wurde unter der Überschrift: „Stadt, Land, Fluss“ umgesetzt, da auf dem Grundstück drei Spielplätze mit diesen Themen errichtet wurden.Tobias Rempp realisierte unterschiedliche Objekte aus sichtbar geschichtetem Beton in den Außenbereich entlang der Hauptnutzungsachse. Jedes Objekt symbolisiert einen Themen-begriff. Eine hohe Stele, eine Stele und Platte, drei Platten, ein niedriger Tisch und ein weiterer „Altartisch“ wechseln sich in den Außenanlagen ab.„Kunst und Künstler gehören zu einer modernen Stadtgesellschaft. Dort, wo beide zu Hause sind, fühlen sich die Menschen wohl. Ich freue mich sehr, dass unsere wbg ihre Tradition, Kunst im öffentlichen Raum zu realisieren, hier in diesem Neubauquartier fortgesetzt hat. Seit mehr als 100 Jahren sind Kunst und Kunstschaffende ein Unternehmens-Gen, das auch hier wieder Früchte getragen hat. Ich wünsche mir, dass die Werke von Tobias Rempp von den Menschen angenommen und wertgeschätzt werden“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende der wbg Nürnberg, Oberbürgermeister Marcus König, anlässlich der Enthüllung der Kunstwerke.„Ergänzend zu Städtebau und Architektur widerspiegelt die Realisierung von Kunst am Bau unseren Anspruch an unsere Wohnanlagen, denn Wir gestalten LebensRäume. Für die gelungene Kooperation mit dem Beirat Bildende Kunst der Stadt Nürnberg und dem Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Nürnberg Mittelfranken e. V. danke ich. Dass mit Tobias Rempp ein Künstler aus der Nachbarstadt Fürth den Zuschlag erhalten hat, bereichert das Portfolio unserer Werke“, erklärt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira im Rahmen des kleinen Festaktes.Über das Werk und den Künstler wurde eine kleine Broschüre erstellt, die im Netz unter https://wbg.nuernberg.de/... angesehen werden kann. Erhältlich bei der wbg Nürnberg.