Abbruch Garagenanlage Oedenberger Straße

In den nächsten Wochen wird die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen die Garagenanlage Oedenberger Straße 85-87 abbrechen. Die Immobilie wurde im April 1969 in Betrieb genommen und entspricht heute nicht mehr den Vorgaben des Brandschutzes und müsste auch saniert werden. Da dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisiert werden kann, haben die vorbereitenden Arbeiten für den Abbruch bereits begonnen.



Bis zur Bebauung des freiwerdenden Grundstückes werden rund 20 ebenerdige Interimsparkplätze geschaffen. Diese stehen voraussichtlich ab Oktober 2023 für die Anmietung zur Verfügung.



„Wir befinden uns gerade in ernsthaften Gesprächen mit unseren direkten Nachbarn, dem St. Theresien-Krankenhaus und der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser, und können uns an dieser Stelle eine gemeinsam Quartiersentwicklung sehr gut vorstellen. Dabei werden wir auch den ruhenden Verkehr und die Frage der Stellplätze im Blick unseres Handelns haben“, erklärt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira anlässlich des Abbruchbeginns.