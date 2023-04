FIBO Köln 2023

Auf der größten Fitnessmesse der Welt dabei

WATERROWER | NOHRD, der norddeutsche Sportgerätehersteller, wird vom 13. bis 16. April 2023 auf der FIBO in Köln mit einem Stand von über 160 qm vertreten sein. Dort präsentiert das Unternehmen sein aktuelles Sortiment an Fitnessgeräten sowie neue Produktinnovationen.



Seit 1994, als WATERROWER | NOHRD zum ersten Mal auf der FIBO mit nur einem Produkt – dem WaterRower Rudergerät – vertreten war, hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Hersteller von Sport- und Fitnessgeräten entwickelt. Heute kann das Unternehmen stolz auf ein Sortiment von 18 Hauptgeräten und deren vielfältigem Zubehör zurückblicken.



Geschäftsführer Dominik Kuprecht betont die Bedeutung der FIBO und ihre Rolle bei der Weiterentwicklung des Unternehmens. Er erklärt: „Die FIBO ist für uns nicht nur eine wichtige Messe, um unsere Produkte zu präsentieren, sondern auch ein Ort, an dem wir die Entwicklungen und Trends der Branche erfahren. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, unsere Produkte stetig zu verbessern und den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“



Auf der diesjährigen FIBO wird WATERROWER | NOHRD eine Reihe von Produktneuheiten präsentieren, darunter das Design-Highlight: das NOHRD SquatRack mit dazu passendem Langhantel- und Gewichtsplattenset. Der einzigartige Locking-Mechanismus sorgt für ein sicheres und unkompliziertes Arretieren der Gewichtsscheiben. Eine weitere Produktneuheit ist der WallBars Desk, eine platzsparende Schreibtischoption für die Sprossenwand. Darüber hinaus wird WATERROWER | NOHRD neue Monitorlösungen für den SlimBeam Seilzug, für das NOHRD Bike und das Sprintbok Laufband präsentieren.



WATERROWER | NOHRD bleibt seiner Philosophie treu, Produkte zu entwickeln, die durch ihre Eigenschaften wie Design, Funktion und Nachhaltigkeit überzeugen. Das Unternehmen wächst mit der Branche und bleibt bestrebt, sine Kunden die bestmögliche Erfahrung in Sachen Sport und Fitness zu bieten.



WATERROWER | NOHRD befindet sich mit internationalem Team auf über 160qm Fläche auf dem Stand 7B20.