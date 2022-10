Rudern, Gaming & Fitness

Ergatta kommt nach Europa

WATERROWER │ NOHRD bringt mit Ergatta ein neues Rudererlebnis auf den deutschen Markt. Seit ihrer Gründung in 2020, verkauft das New Yorker Unternehmen für Game-Based-Fitness, Ergatta, ihr Rudergerät in exklusiver Partnerschaft mit WATERROWER│NOHRD. „Die besondere Paarung ist gut nachzuvollziehen“, erklärt Dominik Kuprecht, Geschäftsführer der norddeutschen Sportgerätemanufaktur NOHRD. „Als Game-Based-Fitnessmarke für Zuhause, suchte Ergatta nach einem führenden Hersteller von Fitnessgeräten, die den höchsten Ansprüchen an Design und Funktionalität erfüllen.“ Für das Produktsortiment von WATERROWER│NOHRD wiederum, stellt die hochmoderne Fitness-Software von Ergatta ein hochkarätiges Feature und eine dadurch erweiterte Trainingskapazität für das Rudergerät dar.



Ergatta setzt die Grundprinzipien von Gamification, Personalisierung und Echtzeitleistungs-Feedback ein, um ein möglichst leistungssportnahes Training zu bieten. Anstatt nur Videos oder Trainern zu folgen, wählen Nutzer aus strukturierten Workouts in Gaming-Form. Regatten auf 3D-virtueller Strecke oder Meteor-Trainings, wo durchs All geflogen oder besser „gerudert“ wird, sorgen für hohen Spaßfaktor beim Heimfitness. Überhaupt setzt Ergatta auf ein Gesamterlebnis beim Training in den eigenen vier Wänden und verbindet somit ansprechendes Design bei Hard- und Software mit der hohen Effizienz des Ruderns als Ganzkörpertraining. Den Reiz des Leistungssports, Wettkampfs oder Spiels zu spüren soll die Motivation – und Spaß- am Training steigern.



Die Ergatta-Kalibrierung lässt das Training personalisieren, indem es sich automatisch und laufend dem Fortschritt des Nutzers anpasst, damit die Workouts anspruchsvoll genug bleiben. Das Unternehmen verspricht sich ständig weiterzuentwickeln mit regelmäßig neuen Features sowie die Freischaltung von mindestens 5 neuen Workouts pro Woche



Das WATERROWER-Spezialmodell, der Ergatta Rower, zählt zu den meistverkauften Produkten des US-Rudergerätherstellers und weist ein insgesamt dynamisches Design in amerikanischem Kirschbaumholz aus nachwachsender Forstwirtschaft auf. Weiter ist der Rower durch die Monitorhalterung und den 17“ hochauflösenden Touchscreen gekennzeichnet. Das Gerät hat eine Länge, Breite und Höhe von jeweils 219 x 59 x 57 cm auf, bei einem Gewicht von 35kg. Dank des schlichten Designs nimmt das Rudergerät in aufrechter Position etwa so viel Platz wie ein Stuhl ein.



Nach erfolgreicher Markteinführung in Großbritannien und Irland, wird der Ergatta Rower ab 21. Oktober in Europa zuerst in der DACH-Region bei WATERROWER │ NOHRD und ihren Brand Stores für 2995.- EUR erhältlich sein. Um die Ergatta Software nutzen zu können und damit Zugang zu den gamifizierten Workouts zu erhalten, wird ein monatliches Abo in Höhe von 34,95 EUR benötigt. Bei Abschluss eines Jahresabos erhalten Mitglieder einen Monat kostenlos. Ergatta ist auch als Aufrüstset für alle Holzarten des WATERROWER│NOHRD Sortiments verfügbar.