Neues Rudergerät von WaterRower: Performance Ergometer

Bekannte Qualität - neue Technik

.



Neu von WaterRower:

Das WaterRower Modell „Performance Ergometer“ aus Eichenholz.



Das neue Modell bietet die bekannte WaterRower Qualität, hat aber anstelle des normalen S4-Leistungsmonitors eine SmartRow-Rolle verbaut.



Neueste Technik - genaueste Daten

Dabei wird via Dehnungsmess-Streifen die beim Rudern erzeugte Kraft in eine messbare Einheit übertragen und direkt per Bluetooth z. B. auf dem Smartphone gespeichert. Der besondere Vorteil hierbei ist, dass durch die eingesetzte Technik alle Trainingseinheiten auf jedem WaterRower vergleichbar werden – und das vollkommen unabhängig vom jeweiligen Wasserstand und zu

100% genau.



Bei jedem Training werden folgende Daten gespeichert: Zeit, Distanz, Schlagzahl, verbrauchte Energie, durchschnittliche Leistung, Watt / kg. Ebenfalls kann die Herzfrequenz gemessen und ein Computer gesteuerter Pacer generiert werden.



Eine Anbindung an Apple Health und Strava ist ebenfalls möglich.



Weitere Highlights

Als zusätzliche Highlights bietet der Performance Ergometer verlängerte XL-Schienen, ein spezielles Fußbrett mit Profi-Fußlaschen, einen breiteren Zuggriff und die WaterRower Smartphone- und Tablethalterung (140 - 206 mm) an.



Preis: 1.499,- EUR.

