NOHrD | WaterRower dehnt sich

NEU 2022: NOHrD Elasko mobile Sprossenwand mit Trainingsprogramm

Zum Einstieg in die post-pandemische Zeit stellt die norddeutsche Manufaktur mit NOHrD Elasko ihr neuestes Fitnessgerät vor. Der Hersteller setzt dabei auf eine andere Art des Ganzkörpertrainings: das Stretching. „Wenn uns die Zeiten des Lockdowns eine Sache gelehrt haben, dann der ungemein hohe Stellenwert der eigenen körperlichen Fitness“, erklärt Dominik Kuprecht, Geschäftsführer der WaterRower GmbH. Dabei sei „Stretching“ – oder das Dehnen- grundsätzlich der stille Held unter der heutigen Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten. „Muskeln müssen nicht immer nur gekräftigt, sondern auch gedehnt werden. Durch Dehn- und Haltetraining sehen wir einen Weg körperliche und geistige Balance zu erreichen“, fügt Kuprecht hinzu.



NOHrD Elasko vereint Elemente der klassischen Sprossenwand mit den Vorteilen von Barre-Übungen in einem eigens entworfenem Trainingsprogramm. Sechs Stangen sowie jeweils drei Seitenloops bieten, je nach körperlicher Flexibilität, verschiedene Griff- und Stehpositionen in welcher die Dehnübungen ausgeführt und v.a. gehalten werden. Die ausklappbare Trainingsmatte ist gepolstert und sorgt für einen sicheren Stand oder auch angenehme Sitz- und Liegepositionen.



Das geführte Training ist ohne Zweifel als Ganzkörpertraining zu betrachten. Die Übungen basieren auf einer dynamischen Dehn-Technik, die bis in die Tiefenmuskulatur greift. Innere Kraft und Energie ermöglichen das Öffnen der Gelenke, des gesamten Körpers und des Geistes. Neben Körperhaltung, werden auch Herz-Kreislauf-System, Gleichgewicht und Muskeltonus verbessert und gestärkt.



Aller hauseigenen Design- und Funktionsansprüchen getreu, wird auch NOHrD Elasko aus hochwertigem Holz und Kunstleder handgefertigt und steht in der NOHrD Holzpalette zur Auswahl. Ausgeklappt weist das Gerät eine Länge von 158 cm und eine Breite von 79 cm auf. Mit der Höhe von 137 cm und einer insgesamt ansprechenden Designoptik ist das Gerät für jedes Interieur geeignet. Dank dem Klappmechanismus und der beiden Gummirollen lässt sich NOHrD Elasko mit einem Gesamtgewicht von 40 kg leicht positionieren aber auch verstauen.