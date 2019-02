Mieten Sie ein WaterRower Rudergerät!

28.02.19

Wer kennt das nicht? Obwohl das nächste Fitnessstudio nur einen Katzensprung entfernt ist und mit Angeboten lockt, fehlt der letzte Kick zum Sport. Viele Leute möchten zwar gern trainieren – aber: eher nicht mit anderen Leuten zusammen, nicht an Gemeinschaftsgeräten, vielleicht besser außerhalb von Öffnungszeiten und lieber ohne lange vertragliche Bindung.Gerade jetzt zu Anfang des Jahres lohnt sich diese besondere Alternative um fit zu werden:Die außergewöhnliche Rudermaschine bietet Fitnesseinsteigern ebenso wie Trainingsprofis ein besonderes Ganzkörpertraining für Zuhause und für die gesamte Familie. Olympioniken und Physiotherapeuten arbeiten mit dem WaterRower. Das Trainingsgerät dient auch als hochwertiges Design-Objekt, das sich optisch auf Grund verschiedener Hölzer und Materialien ideal in jeden Wohnstil integrieren lässt.Die einmalige Möglichkeit ein solches Objekt zu mieten bietet dem Kunden mehrere Vorteile: Wer das Fitnessgerät in den eigenen vier Wänden testen möchte, braucht sich nicht an langfristige Mietverträge zu binden und kann sein Training fast augenblicklich starten – denn bereits 24 Stunden nach Eingang der Bestellung beim Unternehmen kann der WaterRower ausgeliefert werden. Dann entfallen das lästige Packen der Sporttasche, schwitzende Studiogenossen und umständliche Fahrten zwischen Wohn- und Sportort. Auf diese bequeme Weise können auch Leute etwas für Körper und Wohlbefinden tun, die bislang eher das Fitnessstudio mieden.Die Anmeldung für das Mietprogramm erfolgt einfach und unkompliziert online. Interessierte können sich unter www.waterrower.de unverbindlich anmelden und für lediglich 9,98 Euro pro Woche ein WaterRower Rudergerät mieten.Nach Ablauf der minimalen Vertragslaufzeit von drei Monaten hat der Mieter die Möglichkeit, sein Gerät zurückzugeben. Und selbstverständlich lässt sich das „eigene“ Mietgerät auch jederzeit kostengünstig erwerben.