Dreifach gut – der NOHrD TriaTrainer

Klein, praktisch und stilvoll: Gleich drei Funktionen in nur einem platzsparenden Sportgerät

Bauchtrainer, Rückentrainer und Hantelbank in einem Fitnessgerät. Der vielseitige TriaTrainer der Sportgeräte-Manufaktur NOHrD vereint stilvolle Eleganz und sportliche Robustheit in einem exklusiven Möbelstück.



Ein echtes Multifunktionsgerät



Oft sind die einfachsten Lösungen die Besten – der TriaTrainer der Sportgeräte-Manufaktur NOHrD ist das beste Beispiel dafür. Er vereint Bauchtrainer, Rückentrainer und Hantelbank in einem Fitnessgerät, welches auf den ersten Blick wie ein exklusives Möbelstück wirkt und platzsparend zusammengeklappt werden kann.



Platzsparend und effektiv



In eingeklappter Position ist der kompakte TriaTrainer ein klassischer Bauchtrainer. Die spielend leicht verstellbare Fußstütze und die gepolsterte Liegefläche ermöglichen effektives Training auf engstem Raum. Er benötigt so weniger als einen Quadratmeter Platz. Öffnet man den TriaTrainer in die nächste Position, so verwandelt er sich ganz unkompliziert in einen Rücken- und Po-Trainer. Damit wird die Trainingsbank zum vielseitigen Gerät für abwechslungsreiches Training der Bauch- und Rückenmuskulatur.



Komplett aufgeklappt wird der multifunktionale TriaTrainer zur Liegebank für Hanteltraining. Gerade für das klassische Bankdrücken ist er bestens geeignet, das Grundtraining für den Aufbau der Brustmuskulatur nutzt das Potential des TriaTrainers perfekt aus.



Qualität und Design – echt „Made in Germany“



Die Produkte aus dem Hause NOHrD sind mehr als nur funktionale Sportgeräte – sie vereinen die Aspekte Funktionalität, Design und nachhaltige Herstellung. Das Ergebnis sind exklusive Möbelstücke aus natürlichen Materialien, welche sich nahtlos in jede Umgebung einfügen.



Der TriaTrainer wird, wie alle Produkte von NOHrD, mit Holz aus nachwachsenden Beständen in Nordhorn in Deutschland gefertigt. Das exklusive Trainingsgerät ist in geöltem Eschen-, Eichen-, Kirschbaum- oder Nussbaumholz und wahlweise mit Kunst-

