Zum Verschenken oder Selbstgenießen: Wajos stimmt Feinschmecker und Spirituosenliebhaber auf Weihnachten ein

Die nahende Weihnachtszeit ist geprägt von vielen Traditionen, die Jahr für Jahr gelebt werden. Neben süßen Speisen und deftigen Festmahlen zählt auch das tägliche Öffnen eines Türchens dazu. Das Unternehmen Wajos, Hersteller von hochwertigen Feinkostprodukten und Spirituosen, präsentiert passend zu diesen Bräuchen die diesjährige Adventskalenderkollektion. Mit dem Gourmet- und Gewürz-Adventskalender für die Küche und dem Spirituosen-Adventskalender für die Hausbar kommen sowohl kulinarische Feinschmecker als auch Liebhaber exquisiter Spirituosen auf ihren Genuss. Die Produkte hinter den Türchen bieten die Möglichkeit, mehrere Wajos-Spezialitäten zu probieren und der Kreativität beim Kombinieren der Produkte freien Lauf zu lassen. Beide Varianten des Adventskalenders sind ab heute im offiziellen Onlineshop von Wajos sowie in allen Wajos Stores erhältlich.Der Gourmet- und Gewürz-Adventskalender überzeugt schon äußerlich durch sein edles Design, die eigentliche Überraschung wartet jedoch im Inneren. Hinter jedem der 24 Türchen stecken dank einer vielfältigen Produktauswahl Spannung und Genuss für die eigene Küche. Mit den ausgewählten Essig- und Ölspezialitäten lassen sich fruchtig-frische bis würzig-pikante Dressings kreieren sowie alltägliche Leckereien verfeinern. Die Kräuter- und Gewürzmischungen können ebenso vielseitig angewandt werden – ob beim Würzen, Marinieren, Rubben oder Dippen. Gleichzeitig bescheren selektierte Senfe, Saucen und Aufstriche nicht nur weihnachtlichen Gerichten den letzten Feinschliff. Hinter jedem Türchen befindet sich zusätzlich ein QR-Code, der zu einer für das Produkt eingerichteten Landingpage führt. Hier finden die Kunden neben weiteren Informationen zu dem Produkt auch kreative Rezepte zum Kochen und Backen sowie zusätzliche Verwendungsideen.Äußerlich ebenso edel gestaltet bietet der Spirituosen-Adventskalender hinter seinen Türchen 24 ausgewählte Spezialitäten für die Hausbar. Die exklusiven Spirituosen, leckeren Likörklassiker und individuellen Barspezialitäten aus der Wajos-Kollektion laden an vorweihnachtlichen Winterabenden zum Anstoßen ein. Sie können entweder pur genossen oder kreativ gemixt werden. Dazu bietet auch der Spirituosen-Adventskalender hinter jedem Türchen einen QR-Code, der die Kunden direkt zu der jeweiligen Produktseite führt. Hier warten vielfältige Rezeptideen, die von fruchtig-süßen Cocktails über festliche Aperitifs bis hin zu wärmenden Punschgetränken reichen.Beidekönnen entweder zum Selbstgenießen oder zum Verschenken an Familie und Freunde erworben werden.