Für die sinnliche Zeit des Jahres: Wajos stellt die neuen Feinkost- und Spirituosen-Adventskalender vor

Mit der nahenden Adventszeit steigt die Vorfreude auf besinnliche Momente und genussvolle Stunden in den eigenen vier Wänden. Als Hersteller von hochwertigen Feinkostprodukten und Spirituosen stellt das Unternehmen Wajos passend zur Saison die diesjährigevor. Kulinarische Genießer sowie Liebhaber exquisiter Spirituosen können zwischen drei kreativ leckeren Angeboten wählen: dem Feinkost-Adventskalender für die Küchedem Spirituosen-Adventskalender für die Hausbar und der ganz neuen Adventskalenderflasche. Alle Varianten sind ab dem 15. September 2023 im offiziellen Onlineshop von Wajos sowie in allen Wajos Stores erhältlich.Derüberzeugt schon äußerlich durch sein edles Design, die eigentliche Überraschung wartet jedoch im Inneren. Dank der vielfältigen Produktauswahl stecken hinter jedem der 24 Türchen Spannung und Genuss für die eigene Küche. Ausgewählte Essig- und Ölspezialitäten, Kräuter- und Gewürzmischungen sowie Senfe, Saucen und Fruchtaufstriche bescheren leckere Genussmomente in der Weihnachtszeit.Äußerlich ebenso edel gestaltet bietet derhinter seinen Türchen 24 ausgewählte Spezialitäten für die Hausbar. Die exklusiven Spirituosen, leckeren Likörklassiker und individuellen Barspezialitäten aus der Wajos-Kollektion laden an vorweihnachtlichen Winterabenden zum Anstoßen und Genießen ein.Mit derführt das Dohrer Unternehmen eine echte Produktneuheit ein, die allen voran mit Originalität punktet. Eine aufgedruckte Skala auf der Flasche führt Tag für Tag – Schluck für Schluck – durch die Adventszeit. Die sichtbar immer leerer werdende Flasche versüßt ebenso wie der Inhalt die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Verfügbar ist die Adventskalenderflasche in zwei Varianten. Sie kann entweder mit dem festlichenoder mit dem winterlichengefüllt erworben werden.Neben den drei Neuheiten bietet Wajos aktuell auch noch die Chance, die vorweihnachtliche Zeit mit den Vorgängermodellen aus dem letzten Jahr zu genießen. Hinter den Türchen des Küchen-Adventskalenders und des Gin-Adventskalenders von 2022 warten bei anderer Produktauswahl ebenso genussvolle Momente des Würzens, Verfeinerns oder Anstoßens. Bei einem Kauf dieser Varianten erwartet die Kunden ein Rabatt von 20 Prozent.