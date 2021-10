W. & L. Jordan übernimmt Großhändler Viehoff Fournituren B.V. in den Niederlanden

Erst jüngst hatte die W. & L. Jordan GmbH im September den ersten niederländischen JOKA Standort in Hengelo, im Osten des Landes, eröffnet. Nun folgt die Erweiterung im Westen mit dem Standort in Heerhugowaard. Die Gesamtleitung der Jordan-Gruppe in den Niederlanden liegt in den Händen von Frank ter Beke und wird unterstützt von Verkaufsleiter Bob Snoek. „Wir freuen uns sehr auf eine gute und langfristige Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen und den Bestandskunden. Vertrauen, Wertschätzung und Verlässlichkeit prägen unser Miteinander und spiegeln sich auch in den Kundenbeziehungen wider.“, so Frank ter Beke, Geschäftsführer des Standortes Hengelo.Der Großhändler Viehoff Fournituren B. V. gibt nun die Geschäfte in neue Hände. In den letzten Jahren hatte sich Viehoff zu einer renommierten Adresse für den Wohn- und Objektmarkt entwickelt. Mit der Marke JOKA wird nach und nach das Sortiment umfangreich erweitert, das von Parkett und Laminat, Teppich- und Designböden über Heimtextilien und Sonnenschutz bis hin zu Werkzeug und Zubehör reicht. Damit bedient Jordan an beiden Standorten Handwerksprofis wie Bodenleger, Raumausstatter, Schreiner sowie den Fachhandel und berät Bauherren, Architekten und Projektentwickler.Mit der Übernahme in die Jordan-Gruppe profitieren die Kunden von vielen zusätzlichen Service-Angeboten. Die niederländischen Standorte werden zukünftig täglich vom deutschen Zentrallager in Kassel bedient. Dank der leistungsfähigen Logistik beliefert so das Unternehmen seine Kunden zuverlässig innerhalb von 48 Stunden und stellt darüber hinaus vielfältige Dienstleistungen bereit. Digitale Angebote wie der JOKA Raumplaner und die Präsentation des JOKA Sortiments auf der Homepage www.joka.de erleichtern die Produktauswahl. Jordan unterhält eine partnerschaftliche Geschäftsbeziehung zu den Handwerksbetrieben und bietet ausgewählten Handwerkern vor Ort, seinen JOKA Fachberatern, eine umfassende Marketingkooperation.Weitere Partnerschaften oder Standorte in den Niederlanden sind herzlich willkommen.