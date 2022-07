W. & L. Jordan eröffnet neuen Standort im niederländischen Vlijmen bei Den Bosch

Unternehmensgruppe begrüßt 78. Niederlassung

Die W. &. L. Jordan GmbH setzt ihren Expansionskurs in den Niederlanden fort: Zum 5. Juli 2022 hat der in Mitteleuropa führende Anbieter von Bodenbelägen für Handwerk und Fachhandel eine neue Niederlassung in Vlijmen bei Den Bosch (s‘-Hertogenbosch) eröffnet. Somit ist die Unternehmensgruppe jetzt mit vier JOKA Standorten in den Niederlanden erfolgreich vertreten. Erst eine Woche zuvor, zum 28. Juni 2022, hatte W. & L. Jordan den Parkettgroßhändler De Eik mit Sitz in Eindhoven rückwirkend zum 1. Januar 2022 übernommen.



Mit seiner 78. Niederlassung insgesamt bietet Jordan seinen zahlreichen Kunden nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiteren Ländern hochwertige JOKA Produkte und erstklassigen Service aus nächster Nähe an. Im September 2021 hatte die Unternehmensgruppe in Hengelo den ersten JOKA Standort im Osten der Niederlande eröffnet. Im Dezember 2021 folgte in Heerhugowaard im Westen des Landes die zweite Niederlassung, bevor mit der Aufnahme von De Eik in die Unternehmensgruppe und der Eröffnung in Vlijmen in Noord-Brabant jetzt auch der Süden erschlossen wurde.



Der neue Standort in Vlijmen befindet sich – nur wenige Kilometer von Den Bosch entfernt – direkt an der A59. Zu dem modernen Gebäude gehören unter anderem ein rund 80 Quadratmeter großer Showroom, ein Lager und ein Abholbereich, in dem auch Kunden der JOKA Niederlassung Eindhoven in Zukunft ihre bestellten Waren abholen können. Das zugehörige Liefergebiet umfasst einen Umkreis von etwa 30 Kilometern um Den Bosch.



Als erfahrener Ansprechpartner wird Niederlassungsleiter Henri Witten mit zwei Mitarbeitern vor Ort sein, um die Kunden unter anderem rund um JK und Schönox Bauchemie, Werkzeuge, Leisten sowie Produkte aus der JOKA-Viehoff-Kollektion zu beraten.



Das umfangreiche JOKA Sortiment reicht von Parkett und Laminat, Teppich- und Designböden über Heimtextilien und Sonnenschutz bis hin zu Werkzeug und Zubehör. Damit bietet der internationale Markenanbieter auch an allen vier niederländischen Standorten Handwerksprofis wie Bodenlegern, Raumausstattern, Schreinern sowie dem Fachhandel und zudem Bauherren, Architekten oder Projektentwicklern exklusive Produkte und optimale Beratung.



Für die Gesamtleitung der Jordan-Gruppe in den Niederlanden ist Frank ter Beke verantwortlich. Er wird unterstützt von den Verkaufsleitern Bob Snoek und Rob Otte. „Wir sind stolz darauf, in kurzer Zeit bereits die vierte Niederlassung in den Niederlanden eröffnen zu können und somit direkt vor Ort für unsere Kunden da zu sein“, sagt Frank ter Beke. „Hiermit sind wir als Unternehmen auf gutem Weg, in den kommenden Jahren bereits das gesamte Land mit unserem Angebot abdecken zu können.“



Partner des Handwerks



Mit der Übernahme in die Jordan-Gruppe profitieren die Kunden von vielen zusätzlichen Service-Angeboten. Die niederländischen Standorte werden zukünftig täglich vom deutschen Zentrallager in Kassel bedient. Dank der leistungsfähigen Logistik beliefert so das Unternehmen seine Kunden zuverlässig innerhalb von 48 Stunden und stellt darüber hinaus vielfältige Dienstleistungen bereit.



Weitere Partnerschaften oder Standorte in den Niederlanden sind herzlich willkommen.