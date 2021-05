Über 140.000 Bäume gespendet

Die Resonanz auf die Aufforstungsaktion „Baumpate“ der W. & L. Jordan GmbH zusammen mit der Jordan Stiftung ist enorm. Dank zahlreicher Spenden von Unternehmen, Vereinen, Stiftungen und Privatpersonen sind seit Projektstart im Oktober 2020 bereits über 60.000 Bäume für den Klimaschutz gespendet worden, die Jordan verdoppelt. Mit den Spenden werden die Bäume gepflanzt und gepflegt, sodass die geschädigten Wälder bald wieder grüner werden.



Unternehmen tragen Verantwortung

Bereits seit 1919 liegt Holz sozusagen in der DNA von Jordan. Daher werden die derzeitigen katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels sehr bewusst verfolgt und wahrgenommen. „Damit künftige Generationen noch eine intakte Welt vorfinden, müssen wir bereits heute mit den natürlichen Ressourcen schonend und verantwortungsvoll umgehen“, erklärt Jörg L. Jordan, Geschäftsführer der W. & L. Jordan GmbH. „Als Unternehmen haben wir dabei eine besondere Verantwortung. Seit über 100 Jahren sind wir mit dem Rohstoff Holz eng verbunden. In den vergangenen Jahren haben Stürme, Trockenheit und hartnäckiger Einfall des Borkenkäfers die Waldbestände stark geschädigt, deshalb haben wir anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums das Aufforstungsprojekt ‚Baumpate‘ ins Leben gerufen und bereits 12.645 Bäume gepflanzt“. Das Unternehmen setzt hier zusammen mit der W. & L. Jordan Stiftung ein starkes Zeichen mit dem Ziel, einen vitalen Mischwald zu pflanzen, der gegenüber Umwelteinflüssen widerstandsfähiger und robuster ist als eine Monokultur.



Gemeinsam für den Klimaschutz

Dass diese Haltung von vielen Unternehmen, regional und überregional, unterstützt wird, zeigt ein deutliches Umdenken. Innerhalb kurzer Zeit konnte viel erreicht werden: Mit Baumspenden bis zu 10.000 Bäumen von der ante Holz GmbH übernahmen zahlreiche Unternehmen wie die Uzin Utz AG, Auer Metallprofile GmbH, JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG und Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH Co. KG Tausende Baumpatenschaften. Aber auch Unternehmen, zahlreiche Handwerkskunden, Stiftungen und Vereine engagieren sich stark und setzen ein Zeichen.



„Es ist ein Drama, wenn ich die Zerstörung im Wald sehe und die damit verbundenen gerodeten, kahlen Flächen. Dem Wald geht es so schlecht wie nie zuvor in Deutschland. Umso mehr freue ich mich, dass sich so viele engagieren und sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen. Wir danken allen, die unsere Aktion mit einer Spende, ob groß oder klein, unterstützen, denn jeder Baum hilft, das Klima ein bisschen mehr zu schützen.“, erklärt Jörg L. Jordan. Leidenschaftlich und voller Engagement setzt er sich selbst auch persönlich aktiv für das Projekt ein. Zusammen mit Philipp Utz, Vorstandsmitglied der Uzin Utz AG, haben beide bei der letzten Pflanzaktion 80 Setzlinge in die Erde gebracht. Seit Oktober 2020 sind bisher insgesamt über 30.000 Bäumchen in Nordhessen gepflanzt worden und es werden täglich mehr.

