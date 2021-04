Räume stilvoll gestalten

Einen Raum betreten und sich sofort wohlfühlen. Davon träumen viele. Tapeten an der Wand können genau dieses Gefühl vermitteln, denn sie haben einen großen Einfluss auf die Raumwirkung. Sie sind mehr als nur eine Verzierung. Sie sind ein Gestaltungselement, das Räume verändert und Stil schafft. Die Möglichkeiten, sein Zuhause mit Tapeten zum Wohlfühlort werden zu lassen, sind geradezu unendlich. Um bei dieser Auswahl nicht die Orientierung zu verlieren, setzt die W. & L. Jordan GmbH bei ihrer neuen JOKA Tapetenkollektion Casa23 auf eine Gruppierung nach fünf Raumwelten. Diese unterstützen bei der Suche nach der richtigen Tapete und helfen, den eigenen Stil zu finden. Die Kollektion umfasst 130 Artikel als Vlies-, Papier- sowie Vinyltapete und liegt im VK zwischen 13,95 € und 39,95 €.



Fünf farborientierte Raumwelten



Egal ob dezent oder ein echter Hingucker, ob uni oder mit Muster: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei und die Tapeten lassen sich optimal in den individuellen Einrichtungsstil integrieren. Die farborientierten Raumwelten helfen, sich in der großen Auswahl gut zurechtzufinden.



Der Raumwelt-Stil Natürlicher Charakter hat mit warmen, gedeckten Farben und Motiven wie Blätter, Baumsilhouetten oder Steinoptiken die Natur zum Vorbild. Diese Tapeten betonen die Ursprünglichkeit und setzen erfrischende Akzente.



In der Eleganten Erscheinung zeigt die Welt der Non-Colour-Farben Charme und Sinnlichkeit. Weiß, Beige und Grau geben hier den Ton an. Dezente Muster in matt oder mit einem Hauch Glamour durch Glitzerpartikel zieren die Wand.



Zauberhaft schlicht schaffen neutrale Töne im Nordischen Flair eine ruhige Atmosphäre und sind zeitlos schön. Gekonnt gesetzte Farbtupfer in kräftigem Gelb, pastelligem Grün und luftigem Blau unterstreichen die Klarheit des skandinavischen Stils.



Lebendige Vielfalt wird eingefangen durch farbenfrohe Wandkleider im Blumen-, Gräser- und Dschungelstil oder mit gebrochenen Kreisen und linearen Strukturen.



Mit verschiedenen Varianten an Tapeten für den Industriellen Chic lässt sich die Neugier wecken und Weltoffene Akzente setzen. Ornamente und strukturierte florale Prägungen bringen schwungvolle Optiken in die eigenen vier Wände.



Die richtige Wahl



Abgerundet wird das Angebot durch verschiedene Tapetenarten. Anhand dieser kann die richtige Wahl hinsichtlich der eigenen Bedürfnisse leicht getroffen werden. Vliestapeten überzeugen durch ihre leichte Verarbeitung. Gerade wenn häufiger der Wunsch nach einem Tapetenwechsel besteht, sind Vliestapeten die optimale Lösung. Sie lassen sich einfach anbringen und mühelos wieder von der Wand abziehen. Papiertapeten sind dagegen atmungsaktiv sowie feuchteregulierend und lassen umweltbewusste Herzen höherschlagen. Für den Einsatz in Bad oder Küche eignen sich Vinyltapeten besonders gut, da diese ohne Probleme feucht abgewischt werden können. So bleibt die Wanddekoration lange schön.

