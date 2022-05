Jordan erhält Auszeichnung für sicheren Transport der Ware

W. & L. Jordan GmbH

Die W. & L. Jordan GmbH gehört zu den führenden Anbietern in den Branchen Holz, Bodenbeläge und Heimtextilien in Mitteleuropa. Als Partner des Handwerks ist das familiengeführte Unternehmen an 76 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Polen und den Niederlanden vertreten. Über 1.500 Mitarbeiter garantieren erstklassigen Service und Nähe zum Kunden.



Das 1919 als lokaler Holzhandel in Kassel gegründet Familienunternehmen hat sich innerhalb von drei Generationen schließlich unter Leitung von Jörg L. Jordan zum internationalen Markenanbieter und attraktiven Arbeitgeber entwickelt. Jordan steht heute mit seiner Marke JOKA für hochwertige Produkte zur ganzheitlichen Raumgestaltung mit einer umfassenden Produktauswahl für die individuellen Bedürfnisse des Wohn- und Objektmarktes.

Das umfangreiche Sortiment des Geschäftsbereichs Bodenbeläge reicht von Parkett und Laminat, Teppich- und Designböden über Heimtextilien und Sonnenschutz bis hin zu Werkzeug und Zubehör.



Der traditionelle Geschäftsbereich Holzhandel versorgt das holzverarbeitende Handwerk von 8 Standorten in Hessen, Bayern, Thüringen und NRW mit Türen, Holz und Holzwerkstoffen.



Jordan bedient Handwerksprofis wie Tischler, Schreiner, Bodenleger, Raumausstatter, Holzbauer und den Fachhandel sowie die Industrie. An allen Standorten sind Showrooms eingerichtet, in denen Interessenten wie Bauherren, Architekten und Projektentwickler beraten werden, der Verkauf erfolgt ausschließlich an die gewerbliche Kundschaft aus Handwerk und Industrie.



Mit dem Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN wurde W. & L. Jordan für die überdurchschnittlich gute betriebliche Ausbildung ausgezeichnet und gehört damit zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands. Seit Juni 2021 trägt das Unternehmen zudem das Zertifikat „Zukunftsfähige Arbeitskultur“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

